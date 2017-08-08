Прокурор: зарплату обратившейся к Путину воспитателю начисляли без нарушений

АСТРАХАНЬ, 8 августа. /ТАСС/. Зарплата воспитательнице детского сада №111 "Лучик" из Астрахани, обратившейся к президенту РФ в ходе "Прямой линии", была начислена без нарушений за фактически отработанные в мае 16 дней, сообщил прокурор области Александр Лычагин.

Он уточнил, что у женщины среднее профессиональное образование, квалификационная категория отсутствует, в мае она была на больничном, а также в отпуске без сохранения заработной платы.

"То есть в мае заявитель (воспитатель) фактически отработала 16 дней. В итоге ей было начислено 9 тыс. 16 рублей. Из этой суммы обоснованно удержаны профсоюзный взнос и налог на доходы физлиц. Таким образом, воспитателю за май выплачено 7 тыс. 935 рублей. Расчет был произведен правильно, занижений по выплате заработной платы не было", - рассказал Лычагин.

Ранее сообщалось, что во время "Прямой линии" с президентом воспитатель из Астрахани написала, что в мае заработала всего 7 тыс. 935 рублей. В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что сообщение с фотографией расчетного листка воспитателя за май и надписью "Как можно прожить на такую заработную плату" на "Прямую линию" направил муж воспитательницы. Областная прокуратура начала проверку.

Вместе с тем в Министерстве образования и науки области сообщили, что средняя зарплата в данном детском саду (№111) в 2016 году составляла 18 тыс. 895 рублей, в первом квартале 2017 года - 17 тыс. 547 рублей.

Также, по данным регионального министерства, планируется, что областной центр получит дополнительно 47,88 млн рублей на оплату труда работников сферы образования. Таким образом, во втором полугодии 2017 года заработная плата воспитателей детских садов в Астрахани составит 21 тыс. 053 рубля, в отличие от средней зарплаты 19 тыс. 686 рублей по итогам 2016 года.