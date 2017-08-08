В граничащей с Турцией Армении случаи заражения вирусом Коксаки единичны

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ЕРЕВАН, 8 августа. /ТАСС/. Лишь единичные случаи заражения вирусом Коксаки зафиксированы на данный момент в Армении, в отличие от соседних стран. Об этом сообщили во вторник в министерстве здравоохранения республики.
"В соседних странах, в частности в Турции, в течение последних месяцев продолжает наблюдаться напряженная эпидемиологическая обстановка, вызванная энтеровирусной инфекцией [вирус Коксаки]", - сообщила корреспонденту ТАСС официальный представитель минздрава республики Анаит Айтаян. По ее словам, "активизация вируса имеет место и в Армении, однако в результате своевременных профилактических и противоэпидемиологических мер сегодня эпидемиологическая обстановка стабильна, зафиксированы лишь единичные случаи заболевания".
Для того чтобы избежать заражения вирусом Коксаки, минздрав призвал выезжающих на отдых сограждан "избегать поездок в страны с неблагоприятной энтеровирусной обстановкой". Находящимся же в таких странах людям минздрав рекомендует плавать лишь в отведенных для этого местах, по возможности избегать контакта с лицами, имеющих жалобы на кишечные заболевания и с сыпью на коже. При появлении симптомов инфекции следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью и избегать посещения мест массового скопления людей, отметили в минздраве.