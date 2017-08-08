Обезвредившие участников банды GTA в Мособлсуде бойцы Росгвардии получили награду

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов вручил награду и благодарности сотрудникам ОМОН, обезвредившим участников банды GTA в Московском областном суде 1 августа.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"На торжественном построении первый заместитель директора Росгвардии вручил бойцам и командирам Сергиево-Посадского ОМОНа Росгвардии, проявившим мужество и профессионализм при обезвреживании вооруженных преступников, медаль "За проявленную доблесть" II степени и благодарности от директора Федеральной службы войск национальной гвардии. Генерал-полковник Сергей Меликов отметил, что в ближайшее время бойцы ОМОНа будут представлены к государственным наградам", - сказал собеседник агентства.

"Отмечая самоотверженность и решительность, смелые действия сотрудников ОМОНа "Пересвет", хочу подчеркнуть, что самым главным достижением было то, что не пострадали люди. Попытка побега преступников могла завершиться расправой над всеми, находящимися в здании, или захватом их в заложники. Это могло привести к неоправданным человеческим жертвам как среди сотрудников, так и среди гражданского населения. Я бы хотел еще раз отметить действия бойцов Росгвардии, которые, не имея достаточно времени для оценки обстановки, сумели сконцентрировать свое внимание на главном - построении правильного боевого порядка", - сказал Меликов.

"В результате вооруженные преступники были нейтрализованы, а остальные участники побега обезврежены. Конечно, здесь нельзя не отметить роль наших коллег из ГУВД по Московской области. Это наши боевые товарищи, мы неоднократно выполняли с ними задачи, в том числе со сложной оперативной обстановкой в регионах Северного Кавказа", - отметил Меликов.