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Роспотребнадзор: осложнений ситуации с вирусом Коксаки в России и Турции нет

Общество
9 августа, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

По словам главы ведомства Анны Поповой, в России было зарегистрировано всего восемь случаев заболевания

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ТАСС, 9 августа. Результаты мониторинга Роспотребнадзора не указывают на осложнения ситуации с вирусом Коксаки в Турции и России, сообщила журналистам глава ведомства Анна Попова.

"Мы анализируем обращения. Мониторинг наш за двое суток не указывает на осложнение ситуации", - сказала она.

По ее словам, обращения, которые еще предстоит проанализировать, поступают на горячую линию Роспотребнадзора, так как они охватывают до 2 месяцев и различные районы Турции.

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"На побережье РФ ситуация с вирусом Коксаки спокойная. На Черноморском побережье регистрировались за шесть месяцев единичные случаи заболеваемости", - уточнила она. Попова добавила, что таких случаев было всего восемь в России.

Ранее в СМИ появилась информация о распространении среди отдыхающих на турецких курортах энтеровирусной инфекции - вируса Коксаки, из-за чего якобы многие туристы были вынуждены прервать отдых.

В Роспотребнадзоре отметили, что на данный момент министерство здравоохранения Турции не сообщало об ухудшении эпидемиологической ситуации в связи с распространением вируса.

По информации Роспотребнадзора, энтеровирусные инфекции передаются водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. Для профилактики необходимо тщательно мыть овощи и фрукты, соблюдать правила личной гигиены, использовать для питья только бутилированную воду.

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Персоны
Попова, Анна Юрьевна
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