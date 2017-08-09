СПЧ обращался в ГП по делу о хищении в "Седьмой студии", но ответа пока не получил

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в Генпрокуратуру РФ в связи с уголовным делом о хищениях в автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия", созданной для реализации проектов режиссера Кирилла Серебренникова, но пока не получил ответа. Об этом в среду в интервью радиостанции "Коммерсант FM" сообщил председатель СПЧ Михаил Федотов.

"Мы обращались в соответствующие инстанции по данному вопросу [расследованию вокруг "Седьмой студии"] и намерены обращаться и далее... В прокуратуру прежде всего", - сказал он, добавив, что Совет пока не получил ответа на обращение.

Комментируя показания бывшего главного бухгалтера студии Нины Масляевой, которая заявила, что Серебренников создал "Седьмую студию" для хищения государственных средств, выделенных на развитие современного искусства в России, Федотов заявил, что не верит в это.

"В это я, честно говоря, не верю просто. Но сфера уголовного процесса - это не сфера веры... здесь должны быть доказательства. Одно из доказательств есть - заявление бухгалтера, а другие доказательства? Найдите другие доказательства, господа следователи", - подчеркнул правозащитник.

Он выразил уверенность, что Серебренникову "ничего не грозит, потому что в его действиях нет состава преступления" и отсутствуют достаточные доказательства для привлечения его к суду в качестве обвиняемого, "хотя кому-то этого наверняка очень хочется".

Дело "Седьмой студии"

По версии следствия лицами из числа руководства АНО "Седьмая студия" с 2011 по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенные государством на развитие и популяризацию искусства. Следствие считает, что бывший директор театра "Гоголь- центр", экс-продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, а также бывшие гендиректор и главный бухгалтер АНО Юрий Итин и Нина Масляева оформили фиктивные документы на подготовку гастролей и постановку спектакля "Сон в летнюю ночь", который поставлен не был. По данному эпизоду им вменяется хищение более 2 млн рублей.

Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия" была создана в июле 2011 года для реализации проекта Кирилла Серебренникова "Платформа", заявленного как комплекс акций на стыке театра, музыки, танца и визуального искусства. Затраты на проект возмещались субсидиями из федерального бюджета.