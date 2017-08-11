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ООН: почти полмиллиона человек заразились холерой в Йемене

Общество
11 августа, 1:04 UTC+3 ООН ООН 11, августа. /ТАСС

По словам официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика, есть опасения, что темпы эпидемии вырастут с наступлением сезона дождей

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ООН, 11 августа. /ТАСС/. Эпидемия холеры в Йемене распространилась почти на все провинции страны, заболеванием заразились более 480 тыс. человек. Об этом сообщил в четверг официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщает, что вспышка холеры в Йемене распространилась на все кроме одной из 22 провинций страны. Зарегистрировано более 480 тыс. случаев с подозрением на холеру и почти 2 тыс. смертей от холеры, а также других связанных с диареей заболеваний", - сказал он.

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По его словам, в последние несколько недель темпы эпидемии снижались, однако есть опасения, что они вновь вырастут после того, как в Йемене начнется сезон дождей. Как напомнил Дюжаррик, работники сферы здравоохранения в стране почти год не получают зарплату, кроме того, около 8,8 млн человек проживают в районах, где ощущается нехватка больниц и медицинских пунктов.

Официальный представитель генсека отметил, что агентства ООН принимают меры по борьбе с эпидемией, в том числе открыли в Йемене более 200 центров лечения холеры. На прошлой неделе самолеты ООН начали доставлять медикаменты и другие гуманитарные товары в столицу страны Сану. Вместе с тем, Дюжаррик сообщил, что всемирная организация испытывает нехватку финансовых средств для реагирования на вспышку опасного заболевания. По его словам, из запрошенных на эти цели $254 млн доноры перечислили ООН менее 50%.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. В ООН регулярно бьют тревогу о нависшей над страной катастрофе: по последним оценкам, около 20 млн йеменцев - примерно 70% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн человек. Как сообщил представитель Программы развития ООН (ПРООН), 7 млн жителей Йемена находятся на пороге голода, 2 млн детей страдают от острого недостатка питания.

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