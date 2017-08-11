Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минздрав РФ подготовил памятку в связи с распространением в Турции вируса Коксаки

Общество
11 августа, 18:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

В памятке отмечается, что на курорте легко заразиться энтеровирусной инфекцией. Заболевание начинается очень остро и быстро передается окружающим

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Минздрав России разработал памятку в связи с распространением вируса Коксаки среди российских туристов, отдыхающих в Турции. Об этом говорится на сайте министерства.

Смотрите также

Роспотребнадзор: осложнений ситуации с вирусом Коксаки в России и Турции нет

Роспотребнадзор запускает горячую линию для пострадавших от вируса Коксаки в Турции

Генконсульство в Анталье опровергло информацию о начале эпидемии вируса Коксаки

Роспотребнадзор направил минздраву Турции официальный запрос о ситуации с вирусом Коксаки

Ранее Роспотребнадзор РФ сообщил об ухудшении эпидемиологической ситуации в Турции, уведомление об угрозе здоровью уже направлено в Ростуризм. Роспотребнадзор также пообещал оказать содействие туристам, пожелавшим отказаться от путевок в Турцию из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

"Министерством здравоохранения Российской Федерации <...> подготовлена памятка для населения по энтеровирусной инфекции", - говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве РФ напоминают, что вирус Коксаки относится к группе энтеровирусов, а они в свою очередь характеризуются "многообразием клинических проявлений от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингитов". Они быстро распространяются, передаются воздушно-капельным, контактно-бытовым, пищевым и водным путем. "Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Вирус быстро погибает при прогревании, кипячении", - уточняют в Минздраве РФ.

Источником заболевания являются люди, зараженные вирусом, в том числе болеющие в бессимптомной форме. "Заболевание начинается остро, с подъема температуры тела до 39-40 градусов. Появляются сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе, спине, судорожный синдром, нередко выраженные катаральные проявления со стороны ротоглотки, верхних дыхательных путей. При появлении аналогичных жалоб необходимо срочно изолировать больного, т. к. он является источником заражения для окружающих, и обратиться к врачу", - говорится в сообщении министерства.

В целях профилактики специалисты рекомендуют соблюдать личную гигиену, пить только кипяченую или бутилированную воду, тщательно мыть овощи и фрукты. "Ни в коем случае не допускать посещения ребенком организованного детского коллектива (школа, детские дошкольные учреждения) с любыми проявлениями заболевания", - уточняют в ведомстве. При первых симптомах заболевания Минздрав рекомендует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СБУ взяла в заложники дочь военнослужащей народной милиции ЛНР
2
Лавров предостерег США от вмешательства в выборы в России
3
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
4
На Украине заявили, что отберут у Саакашвили паспорт при попытке въехать в страну
5
Чавушоглу: Турция не поддерживает антироссийские санкции
6
Взрослым остается только грусть: "Валериан..." Люка Бессона
7
Более 80 спасателей тушат пожар в двухэтажном доме в Краснодаре
Темы дня
Новости партнеров
Реклама