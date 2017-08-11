Минздрав РФ подготовил памятку в связи с распространением в Турции вируса Коксаки

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Минздрав России разработал памятку в связи с распространением вируса Коксаки среди российских туристов, отдыхающих в Турции. Об этом говорится на сайте министерства.

Ранее Роспотребнадзор РФ сообщил об ухудшении эпидемиологической ситуации в Турции, уведомление об угрозе здоровью уже направлено в Ростуризм. Роспотребнадзор также пообещал оказать содействие туристам, пожелавшим отказаться от путевок в Турцию из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

"Министерством здравоохранения Российской Федерации <...> подготовлена памятка для населения по энтеровирусной инфекции", - говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве РФ напоминают, что вирус Коксаки относится к группе энтеровирусов, а они в свою очередь характеризуются "многообразием клинических проявлений от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингитов". Они быстро распространяются, передаются воздушно-капельным, контактно-бытовым, пищевым и водным путем. "Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Вирус быстро погибает при прогревании, кипячении", - уточняют в Минздраве РФ.

Источником заболевания являются люди, зараженные вирусом, в том числе болеющие в бессимптомной форме. "Заболевание начинается остро, с подъема температуры тела до 39-40 градусов. Появляются сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе, спине, судорожный синдром, нередко выраженные катаральные проявления со стороны ротоглотки, верхних дыхательных путей. При появлении аналогичных жалоб необходимо срочно изолировать больного, т. к. он является источником заражения для окружающих, и обратиться к врачу", - говорится в сообщении министерства.

В целях профилактики специалисты рекомендуют соблюдать личную гигиену, пить только кипяченую или бутилированную воду, тщательно мыть овощи и фрукты. "Ни в коем случае не допускать посещения ребенком организованного детского коллектива (школа, детские дошкольные учреждения) с любыми проявлениями заболевания", - уточняют в ведомстве. При первых симптомах заболевания Минздрав рекомендует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.