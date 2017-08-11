Роспотребнадзор за три дня получил более 500 обращений от туристов в Турции

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Более 500 обращений от российских туристов в связи с заболеваемостью энтеровирусными инфекциями поступило на горячую линию Роспотребнадзора за три дня.

"В рамках специально открытой горячей линии на официальный адрес Роспотребнадзора поступило более 500 обращений с жалобами на ухудшение здоровья во время нахождения на турецких курортах. Случаи заболевания отмечались в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер и др. Наибольшее число заболевших - дети до 14 лет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уведомление об угрозе здоровью направлено в Ростуризм, отметили в ведомстве. Роспотребнадзор окажет содействие потребителям, пожелавшим отказаться от путевок в Турцию из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

По информации Роспотребнадзора, энтеровирусные инфекции передаются водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. "К факторам передачи инфекции относятся вода, овощи, грязные руки, игрушки, объекты внешней среды", - уточняется в сообщении ведомства. Вирус может поражать различные органы человека, в связи с чем есть различные формы заболевания. При появлении первых симптомов заболевания рекомендуется обратиться к врачу.

Для профилактики энтеровирусных инфекций необходимо тщательно мыть овощи и фрукты, соблюдать правила личной гигиены, использовать для питья только бутилированную воду.