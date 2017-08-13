Заявления об ущербе от паводка подали более 4,6 тыс. жителей Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Более 4,6 тыс. жителей Приморья подали заявления об ущербе, причиненном паводком. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба администрации Приморского края со ссылкой на директора департамента труда и социального развития региона Лилию Лаврентьеву.

"На сегодняшний день поступили 4 тыс. 608 заявлений от пострадавших граждан, 731 заявление уже находится в департаменте и по ним идет работа. Из краевого бюджета уже произведены 152 выплаты 81 приморцу на сумму 2,6 млн рублей", - приводит пресс-служба слова Лаврентьевой.

По ее словам, край ожидает выделение из резервного фонда 650 млн рублей на выплаты компенсаций пострадавшим. "Из этих средств почти 170 млн рублей направят на выплату единовременной материальной помощи, более 240 млн рублей пойдут на оказание финансовой помощи за частичную утрату имущества первой необходимости и 243 млн израсходуют на компенсацию за полную утрату имущества", - сообщила директор департамента.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что по поручению президента министерство оперативно подготовило документы для выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства РФ для оказания помощи пострадавшим от паводка в Приморском крае. Размер единовременной материальной помощи составляет 10 тыс. рублей, также выплачена компенсация в 50 тыс. рублей за частично утраченное имущество и 100 тыс. рублей - за полностью утраченное.

Из резервного фонда Приморского края выплатят разовую материальную помощь в размере 25 тыс. рублей за подтопленное жилье и по 10 тыс. рублей за утрату урожая на личных огородах или дачах. Помощь будет оказана по спискам, которые в настоящее время готовят специальные комиссии по оценке ущерба. В воскресенье в крае работают 139 таких комиссий, которые осматривают пострадавшие дома и придомовые территории.

7 августа ливни спровоцировали в Приморском крае паводки, был введен режим чрезвычайной ситуации. Пострадали шесть муниципальных образований региона на юге и юго-западе края. На утро 13 августа подтопленными остаются 65 жилых домов, 123 придомовые территории и три социально значимых объекта в городе Уссурийске, а также в селе Барабаш и поселке Занадворовка Хасанского муниципального района. В пунктах временного размещения остаются 80 человек, в том числе 30 детей.