Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Заявления об ущербе от паводка подали более 4,6 тыс. жителей Приморья

Общество
13 августа, 7:28 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 13, августа. /ТАСС

Отмечается, что помощь из краевого бюджета уже получил 81 житель региона. По последним данным, общая сумма таких компенсаций составляет 2,6 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Более 4,6 тыс. жителей Приморья подали заявления об ущербе, причиненном паводком. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба администрации Приморского края со ссылкой на директора департамента труда и социального развития региона Лилию Лаврентьеву.

Смотрите также

Паводок на Дальнем Востоке: Приморье подтопило, регионы на Амуре готовятся к удару стихии

"На сегодняшний день поступили 4 тыс. 608 заявлений от пострадавших граждан, 731 заявление уже находится в департаменте и по ним идет работа. Из краевого бюджета уже произведены 152 выплаты 81 приморцу на сумму 2,6 млн рублей", - приводит пресс-служба слова Лаврентьевой.

По ее словам, край ожидает выделение из резервного фонда 650 млн рублей на выплаты компенсаций пострадавшим. "Из этих средств почти 170 млн рублей направят на выплату единовременной материальной помощи, более 240 млн рублей пойдут на оказание финансовой помощи за частичную утрату имущества первой необходимости и 243 млн израсходуют на компенсацию за полную утрату имущества", - сообщила директор департамента.

Смотрите также

Правительство планирует выделить 650 млн руб. пострадавшим от паводка в Приморье

Прокуроры выявили около 150 нарушений при выплатах пострадавшим от паводка на Ставрополье

В Приморье начинаются выплаты компенсаций пострадавшим от паводка

Более 2,3 тыс. человек участвуют в ликвидации последствий паводка в Приморье

Ранее в МЧС РФ сообщили, что по поручению президента министерство оперативно подготовило документы для выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства РФ для оказания помощи пострадавшим от паводка в Приморском крае. Размер единовременной материальной помощи составляет 10 тыс. рублей, также выплачена компенсация в 50 тыс. рублей за частично утраченное имущество и 100 тыс. рублей - за полностью утраченное.

Из резервного фонда Приморского края выплатят разовую материальную помощь в размере 25 тыс. рублей за подтопленное жилье и по 10 тыс. рублей за утрату урожая на личных огородах или дачах. Помощь будет оказана по спискам, которые в настоящее время готовят специальные комиссии по оценке ущерба. В воскресенье в крае работают 139 таких комиссий, которые осматривают пострадавшие дома и придомовые территории.

7 августа ливни спровоцировали в Приморском крае паводки, был введен режим чрезвычайной ситуации. Пострадали шесть муниципальных образований региона на юге и юго-западе края. На утро 13 августа подтопленными остаются 65 жилых домов, 123 придомовые территории и три социально значимых объекта в городе Уссурийске, а также в селе Барабаш и поселке Занадворовка Хасанского муниципального района. В пунктах временного размещения остаются 80 человек, в том числе 30 детей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Наводнения в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WSJ: уволенный из Google сотрудник сравнил компанию с религиозным культом
2
Григорян объявил об уходе с поста главного тренера ФК "Анжи"
3
Нейтральный триумф российской легкой атлетики: Ласицкене завоевала золото ЧМ в Лондоне
4
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
5
Меркель выступила против полного запрета на дизельные автомобили
6
Тулеев вернулся в Кемерово после постоперационной реабилитации в Москве
7
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама