Синоптики прогнозируют в понедельник непогоду в Москве и ливни на юге России

ТАСС, 13 августа. /ТАСС/. Грозовой фронт с ливнями на короткое время сменит солнечную погоду в Москве в понедельник, 14 августа, на Северо-Западе похолодает до 15 градусов тепла, в Якутии сохраняется аномальная жара. Такой прогноз на ближайшие дни дают синоптики центра "Фобос".

"В Москве 14 августа погода резко испортится после сегодняшних 25-30 градусов. На мегаполис надвигается грозовой фронт с интенсивными ливнями до 7-12 мм осадков, шквалистым усилением ветра и понижением температуры. Наиболее сложные условия ожидаются с 12:00 мск до 21:00 мск. Возможны задержки авиарейсов, поскольку будут наблюдаться опасные для авиации явления погоды", - сказал ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, ухудшение погоды будет кратковременным, и со вторника в атмосфере вновь будет преобладать скандинавский антициклон. Будет комфортная погода до 26 градусов днем, что на несколько теплее нормы для августа.

Сильный ветер и дожди в центре России

Штормовое предупреждение из-за сильной жары объявлено сразу в нескольких регионах Центральной России. Так в Воронежской и Белгородской областях днем 14 августа температура может подняться до 35 градусов. Грозы с порывами ветра до 20 м/с и 32-градусная жара в течение ближайших суток ожидают жителей Орловской области, предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В отдельных районах Тверской области 14 августа ожидаются кратковременные дожди и грозы с порывами ветра до 15-20 м/с. Аналогичные явления прогнозируются в Калужской и Тульской областях.

Комфортная погода на юге

Постепенно покидающая регионы юга России аномальная жара в ближайшие дни сменится на комфортную погоду, отмечают в "Фобосе".

"В связи с тем, что на Юге России начинает формироваться циклоническая депрессия, повыситься вероятность формирования грозовых облаков с освежающими ливнями. Температурный фон будет медленно понижаться и вернется в климатическую норму, которая наиболее благоприятна для отдыхающих. В течение недели температура понизиться до 25-30 градусов тепла", - сказал Тишковец.

Жара в Якутии и штормовой ветер в Забайкалье

Говоря о регионах азиатской части России, синоптик отметил, что наиболее выдающиеся погодные условия будут зафиксированы в Якутии и Забайкалье.

"В Якутии - аномальная жара до 25-30 градусов, что на десять градусов выше нормы. Для середины августа это выходит за рамки. Кроме этого, в Забайкалье в зоне холодного атмосферного фронта будут очень сильные ливни и штормовой ветер, превышающий критические значения", - отметил Тишковец.

На Дальнем Востоке, который оказался в зоне пониженного давления, пройдут небольшие дожди, но при этом будет достаточно тепло. В Хабаровском крае 25-30 градусов тепла, в Приморье от 20 до 25 градусов тепла и обойдется без катаклизмов, заверил синоптик.

Похолодание и ливни на Северо-Западе

В понедельник, 14 августа, Северо-Запад страны пересечет холодный фронт, с которым поступит полярный воздух. Температура начнет понижаться до 15-20 градусов тепла. Похолодание будет сопровождаться ливнями.

Тишковец отметил, что уже 13 августа в Санкт-Петербурге местами может выпасть до половины месячной нормы осадков.