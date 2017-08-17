Рекордно высокое атмосферное давление держится в Москве

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Рекордно высокое атмосферное давление с столице удерживается из-за погодных условий. Об этом сообщили в городском Метеобюро.

"Утром барометры показали 757,1 мм ртутного столба. Таким образом, повторен рекорд для 17 августа, который был установлен в 1966 году", - отмечается в сообщении.

В этом месяце в столице уже обновлено четыре абсолютных максимума давления - 9, 10, 15 и 16 августа.

Рекорд высокого атмосферного давления для всего августа составляет 761 мм ртутного столба, он был установлен 25 августа 1944 года.

Ранее директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что на этой неделе будут обновлены суточные рекорды атмосферного давления, но они не будут опасны для метеозависимых людей.