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Парфенчиков: попавшую на интерактивную карту ОНФ свалку в Карелии ликвидируют до октября

Общество
17 августа, 16:33 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 17, августа. /ТАСС

С начала 2017 года на "Интерактивную карту свалок" от жителей Карелии поступило 160 сигналов о нелегальном складировании мусора

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ПЕТРОЗАВОДСК, 17 августа. /ТАСС/. Незаконную свалку в Прионежском районе Карелии, попавшую на "Интерактивную карту свалок" Общероссийского народного фронта (ОНФ), ликвидируют до 1 октября, сообщил в четверг журналистам врио главы республики Артур Парфенчиков.

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26 июля президент России Владимир Путин на встрече с Парфенчиковым призвал его напрямую взаимодействовать с ОНФ по вопросам экологии и лесного хозяйства.

"В рамках исполнения поручения президента Российской Федерации мы продолжим наше взаимодействие с ОНФ. Эта свалка очень большая. Учитывая колоссальные объемы (мусора), мы должны определиться с графиком, но задача по уборке свалки должна быть выполнена до 1 октября", - сказал Парфенчиков при посещении свалки вместе с координатором Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрием Мироновым.

Он отметил, что свалка находится на участке леса, который передан в аренду. Есть решение суда о ее ликвидации. Парфенчиков попросил министра по природопользованию и экологии республики Алексея Щепина находиться в постоянном контакте с арендатором лесного участка по вопросу уборки мусора.

По данным пресс-службы карельского отделения ОНФ, с начала 2017 года на "Интерактивную карту свалок" от жителей Карелии поступило 160 сигналов о нелегальном складировании мусора. Жители региона разместили на карте свалки, которые находятся в лесах, по берегам водоемов, в полях и на территории населенных пунктов. Благодаря действиям активистов ОНФ ликвидировано 52 свалки, по 72 написаны обращения в надзорные органы, либо запланированы субботники и экологические акции, сказали в пресс-службе.

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