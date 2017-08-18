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В Барселоне в полдень объявят минуту молчания в память о жертвах теракта

Общество
18 августа, 10:50 UTC+3 БАРСЕЛОНА /Испания/ 18, августа. /ТАСС

Во всей стране объявлен трехдневных траур

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БАРСЕЛОНА /Испания/, 18 августа. /ТАСС/. Минута молчания будет объявлена в 12:00 по местному времени (13:00 мск) на центральной площади Барселоны Пласа-де-Каталунья в память о жертвах совершенного 17 августа теракта. Об этом сообщила в пятницу газета La Vanguardia.

По ее информации, ожидается, что на площадь прибудут король Испании Филипп VI, председатель правительства Мариано Рахой, глава Каталонии Карлес Пучдемон и мэр Барселоны Ада Колау. Во всем пиренейском королевстве объявлен трехдневных траур.

В результате террористической атаки на улице Рамбла в Барселоне 17 августа погибли 13 человек, более 100 пострадали. В рамках расследования теракта задержаны три человека. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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