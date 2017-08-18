Посольство Испании в Москве открывает книгу соболезнований в связи с терактом в Барселоне

Почти четверть акций "КамАЗа" переведены в РоссиюЭкономика и бизнес 18 августа, 12:48
Внеплановое изучение Вселенной: что Voyager 40 лет делает в космосеКосмос 18 августа, 12:45
СМИ: один из пострадавших при теракте в Камбрильсе скончалсяМеждународная панорама 18 августа, 12:40
Московские кинотеатры бесплатно покажут советские фильмы 80-х годовМосква 18 августа, 12:23
Вооружение войск ВВО комплексами "Искандер-М" и "Бастион" увеличит их мощь на 10%Армия и ОПК 18 августа, 12:15
Шойгу: РФ укрепляет позиции в Центральной Азии, где сохраняется нестабильная обстановкаАрмия и ОПК 18 августа, 12:13
Бронзовые амурские тигры появились в Москве в день рождения РГОМосква 18 августа, 12:11
Тренер: задачей российского боксера Егорова на ЧМ в Гамбурге является золотая медальСпорт 18 августа, 12:03
Условия формирования воронок газового выброса изучают по снимках из космоса на ЯмалеНаука 18 августа, 12:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Посольство Испании в Москве открывает в пятницу с 13:00 мск до 17:00 мск книгу соболезнований в память жертв совершенного 17 августа теракта в Барселоне. Об этом сообщили в пятницу в диппредставительстве королевства в Москве.
"Открываем книгу соболезнований с 13 до 17 часов в посольстве Испании", - говорится в сообщении посольства.
Москвичи в пятницу продолжают нести цветы и свечи к испанскому диппредставительству. Флаги Испании и Евросоюза над зданием приспущены.
17 августа в каталонской столице водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В результате атаки 13 человек погибли, более 100 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".