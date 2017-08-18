Посольство Испании в Москве открывает книгу соболезнований в связи с терактом в Барселоне

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Посольство Испании в Москве открывает в пятницу с 13:00 мск до 17:00 мск книгу соболезнований в память жертв совершенного 17 августа теракта в Барселоне. Об этом сообщили в пятницу в диппредставительстве королевства в Москве.

"Открываем книгу соболезнований с 13 до 17 часов в посольстве Испании", - говорится в сообщении посольства.

Москвичи в пятницу продолжают нести цветы и свечи к испанскому диппредставительству. Флаги Испании и Евросоюза над зданием приспущены.

17 августа в каталонской столице водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В результате атаки 13 человек погибли, более 100 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".