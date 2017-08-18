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Посольство Испании в Москве открывает книгу соболезнований в связи с терактом в Барселоне

Общество
18 августа, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

В пятницу москвичи продолжают нести цветы и свечи к посольству Испании в память жертв теракта

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Посольство Испании в Москве открывает в пятницу с 13:00 мск до 17:00 мск книгу соболезнований в память жертв совершенного 17 августа теракта в Барселоне. Об этом сообщили в пятницу в диппредставительстве королевства в Москве.

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Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших

"Открываем книгу соболезнований с 13 до 17 часов в посольстве Испании", - говорится в сообщении посольства.

Москвичи в пятницу продолжают нести цветы и свечи к испанскому диппредставительству. Флаги Испании и Евросоюза над зданием приспущены.

17 августа в каталонской столице водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В результате атаки 13 человек погибли, более 100 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

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