Патриарх Кирилл выразил соболезнования жителям Испании

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате террористического акта в Испании, сообщает пресс-служба Московского патриархата.
"С болью в сердце воспринял известие о теракте, совершенном в Барселоне, в результате которого погибли и получили ранения многие люди. Примите мои искренние соболезнования. В эти тяжелые дни траура скорблю вместе с народом Испании, родными и близкими убиенных и пострадавших. Возношу молитвы Всемилостивому Господу о даровании мужества и утешения семьям погибших и о скорейшем исцелении раненых", - обратился предстоятель Русской православной церкви к испанскому народу.
17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов, которые пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. По последним данным, жертвами терактов стали 14 человек, более 130 получили ранения.