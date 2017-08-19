Самолет МЧС РФ вернулся после тушения пожаров в Армении

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Самолет МЧС России после тушения пожаров в Армении вернулся в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 20:00 самолет Ил-76 МЧС России после успешного выполнения задачи по тушению природных пожаров на территории Армении вернулся в Подмосковье на аэродром Раменское", - сообщили в ведомстве.

Ранее в субботу глава МЧС Армении Давид Тоноян наградил российских спасателей и командира экипажа Ил-76 МЧС России Евгения Серых медалями "Сотрудничество во имя спасения" и "Предупреждение. Помощь. Спасение" МЧС Армении.

12 августа в Армении возник пожар в заповеднике "Хосровский лес" неподалеку от Еревана, огнем были охвачены сотни гектаров. Тогда правительство Республики Армения попросило поомщи у российских спасателей. Правительство РФ поручило МЧС направить на тушение пожара самолет Ил-76. Всего он совершил 17 вылетов и вечером 18 августа успешно завершил работу.