Последнее наступление Русской императорской армии воссоздали под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Ежегодный военно-исторический фестиваль "Гумбинненское сражение" под Калининградом посвятили столетию последнего наступления Русской императорской армии летом 1917 года. В реконструкции были задействованы более 120 участников из 20 российских клубов военной реконструкции, сообщили в воскресенье в департаменте по информационной политике Российского военно-исторического общества (РВИО).

"На бывшем поле боя, близ современного поселка Лермонтово городского округа Гусев (ранее Гумбиннен - прим. ТАСС) Калининградской области, воссоздали один из эпизодов последнего наступления старой армии 1917 года", - отметили там.

Площадка фестиваля

Калининградская область - единственный регион РФ, на территории которого проходили сражения Первой мировой войны. Как отметил исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов, фестиваль "Гумбинненское сражение" для общества - "это одна из визитных карточек" военной реконструкции.

На площадке развернули палатки полевого госпиталя, тир, где предлагалось сделать холостой выстрел из оружия времен Первой мировой войны. Бойцы в обмундировании Русской императорской армии представили приемы штыковой атаки. Была развернута выставка фотографий, запечатлевших историю Первой мировой, представлены образцы вооружений русской и германской армий.

Интерес гостей вызывал единственный на фестивале бронеавтомобиль начала XX века. "Это "Маннесманн-Мулаг" 1914 года выпуска, таких было сделано всего пять штук", - пояснил корреспонденту ТАСС Сергей Маслов - главный механик клуба реконструкторов "Первая автопулеметная рота" из Санкт-Петербурга. Бронеавтомобиль полностью воссоздан по чертежам, подчеркнул он. "Двигатель, конечно, не того времени, потому что тех двигателей не сохранилось вообще, но и ему 70 лет", - отметил реконструктор.

"В 1913 году Россией у Германии было закуплено 20 рам, колесных баз и двигателей немецких грузовиков "Маннесманн-Мулаг", до начала войны немцы передали царской России всего пять грузовиков, и на их базе были сделаны броневики", - рассказал собеседник.

На поле боя эта машина несколько раз перешла из рук в руки, вступая в бой на стороне русской и немецкой армий. Бронетехника на полях сражений в те годы была редкостью, она часто захватывалась и использовалась противоборствующими сторонами, пояснили знатоки военной истории.

Показ мод и сражение

Главная площадка фестиваля - полигон площадью 50 га, где развернулось сражение. Предисловием к нему стал показ мод начала XX века. Участницы исторических клубов представили наряды, сшитые по лекалам тех лет. Так, зрители увидели девушек в военной форме батальона Марии Бочкаревой.

СПЕЦПРОЕКТ Первая мировая война ТАСС вспоминает основные события и малоизвестные детали войны, которая первой в истории получила название мировой и до неузнаваемости изменила жизнь России.

Реконструкция включала четыре эпизода и длилась около 40 минут. Перед зрителями развернулись события лета 1917 года. На позициях русской армии пропагандисты, агитирующие против войны, на нейтральной полосе - "братание" немецких и русских солдат, которое германское командование использует в своих целях. Появление батальона Марии Бочкаревой изменило ход боя, и героизм женского батальона, подержанный кавалерией и подходом основных сил армии, привел к победе русского оружия.

Более 100 пехотинцев, четыре артиллерийских орудия (по два с каждой стороны), бронеавтомобиль и семь кавалеристов участвовали в реконструкции. Детали сражения впервые демонстрировались на большом экране, установленном перед зрительской трибуной. Завершением фестиваля стало торжественное построение реконструкторов и показательные выступления разведчиков Балтийского флота, продемонстрировавших приемы современного рукопашного боя. Также над площадкой фестиваля выполнили полет два вертолета Ми-24.

Участники фестиваля

В фестивале, по данным организаторов, приняли участие реконструкторы из Калининграда, Санкт-Петербурга, Калуги, Ногинска, Тулы, Серпухова, Крыма, Переславля-Залесского, Москвы и Московской области. Приглашения были отправлены зарубежным клубам, но они прибыть не смогли, сообщил Кононов.

Прибывшие привезли с собой оружие и обмундирование, они разместились в полевом лагере у места главного сражения. "Живем в полевых лагерях, мы привыкли уже к таким фестивалям и условиям, да так оно и должно быть", - рассказал реконструктор из Санкт-Петербурга Сергей Маслов. "Вообще, Первая мировая война - мало кто знает, что тогда происходило и из-за чего она началась, мы пытаемся рассказывать об этом, людей это интересует", - добавил он.

"Самое главное, что люди не теряют интерес. Сам фестиваль тоже растет, разные активности здесь появляются, это очень приятно, это радует, будем продолжать", - отметил врио губернатора области Антон Алиханов.

"Наша область, наша земля обильно политы кровью русских солдат, здесь одерживались великолепные победы русского оружия. К сожалению, мы те победы славные не смогли трансформировать в окончательный военный успех, но, я надеюсь, мы эти уроки выучили, и эта земля навсегда останется нашей, потому что она была многократно завоевана нашим русским солдатом", - сказал он.

Фестиваль "Гумбинненское сражение" будет поддерживаться РВИО, отметил Кононов. Массовость и зрелищность, по его словам, могут возрасти за счет привлечения местных жителей. "Мы договорились уже с главой города Гусев, что форма по Первой мировой войне будет пошита на местных производственных мощностях, участвовать в реконструкции после обязательного обучения смогут и жители Калининградской области, все те, кто интересуется военной историей", - сказал он, добавив, что вооружение, использующееся в реконструкциях, также планируется изготавливать в регионе, поскольку доставка его сюда воздушным транспортом "достаточно проблематична".

"Гумбинненское сражение"

Фестиваль "Гумбинненское сражение" проходит в Калининградской области с 2013 года. В первый год его посетили около 25 тыс. человек. В 2014 году (год столетия начала Первой мировой войны) число зрителей возросло почти до 70 тыс., что стало рекордом. Организаторами выступают Российское военно-историческое общество, Министерство культуры РФ, правительство Калининградской области, администрация Гусевского городского округа и центр военно-исторической реконструкции "Гарнизон-А", помощь оказывает также Балтийский флот.