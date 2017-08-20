Путин осмотрел лучшие работы участников молодежного форума "Таврида" в Крыму

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БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл на площадку Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида", пообщался с его участниками и ознакомился с лучшими из работ, среди которых картины, фотографии, ювелирные изделия и игрушки-свистульки.
Организаторы форума рассказали Путину, что ежегодно желающих попасть на форум очень много: 16 заявок на место. Самой популярной сменой считается та, в которой принимают участие молодые музыканты, искусствоведы, актеры, режиссеры. В воскресенье на форуме собрали лучших участников всех смен.
Прогуливаясь по аллеям, Путин поинтересовался, для кого здесь обустроена детская площадка. "Детская площадка для кого? Для художников или архитекторов?", - спросил президент. Ему рассказали, что она организована больше для вдохновения, поскольку участники форума рассчитывают, что и их дети однажды посетят эту площадку.
Путин остановился у стенда, где были представлены резные иконы и поинтересовался у автора, сколько времени это занимает. Молодой художник рассказал президенту, что на выполнение одной работы уходит до трех месяцев, а также показал ему книгу об иконописи.
Затем Путин остановился у стенда с игрушками-свистульками. Главе государства продемонстрировали, как они работают, и он тоже решил попробовать, взяв одну из игрушек. Президент несколько раз дунул в нее. "Сегодня же день музыки", - пошутил президент, которому ранее рассказали, что именно музыке посвящен воскресный день на форуме.