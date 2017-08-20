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Путин осмотрел лучшие работы участников молодежного форума "Таврида" в Крыму

Общество
20 августа, 19:39 UTC+3 БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/ 20, августа. /ТАСС

Глава государства остановился у стенда с резными иконами, а также заинтересовался игрушками-свистульками

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Президент России Владимир Путин (в центре) во время посещения Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" на Байкальской косе.

Президент России Владимир Путин (в центре) во время посещения Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" на Байкальской косе.

© Михаил Метцель/ТАСС

БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл на площадку Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида", пообщался с его участниками и ознакомился с лучшими из работ, среди которых картины, фотографии, ювелирные изделия и игрушки-свистульки.

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Организаторы форума рассказали Путину, что ежегодно желающих попасть на форум очень много: 16 заявок на место. Самой популярной сменой считается та, в которой принимают участие молодые музыканты, искусствоведы, актеры, режиссеры. В воскресенье на форуме собрали лучших участников всех смен.

Прогуливаясь по аллеям, Путин поинтересовался, для кого здесь обустроена детская площадка. "Детская площадка для кого? Для художников или архитекторов?", - спросил президент. Ему рассказали, что она организована больше для вдохновения, поскольку участники форума рассчитывают, что и их дети однажды посетят эту площадку.

Путин остановился у стенда, где были представлены резные иконы и поинтересовался у автора, сколько времени это занимает. Молодой художник рассказал президенту, что на выполнение одной работы уходит до трех месяцев, а также показал ему книгу об иконописи.

Затем Путин остановился у стенда с игрушками-свистульками. Главе государства продемонстрировали, как они работают, и он тоже решил попробовать, взяв одну из игрушек. Президент несколько раз дунул в нее. "Сегодня же день музыки", - пошутил президент, которому ранее рассказали, что именно музыке посвящен воскресный день на форуме.

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