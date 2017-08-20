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Путин: вопрос о восстановлении монастырей Кремля должен пройти экспертное обсуждение

Общество
20 августа, 19:44 UTC+3 БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/ 20, августа. /ТАСС

Глава государства подчеркнул, что на фоне древних церквей даже самая хорошая современная постройка будет смотреться как новодел

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БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/, 20 августа. /ТАСС/. Вопрос о восстановлении монастырей Кремля должен пройти широкое экспертное обсуждение, но главное - не навредить. Такое мнение на встрече с участниками Всероссийского образовательного форума "Таврида" высказал президент РФ Владимир Путин, комментируя инициативу молодого архитектора Алексея Капустина о восстановлении Чудово и Вознесенского монастырей в Кремле.

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"В общем и целом это предмет для дискуссии, для обсуждения, он не может быть принят единолично, это должно быть устойчивое, выраженное обществом желание или создавать на этом месте то, что было, или законсервировать то, что есть. Только на основе такого широкого общественного обсуждения может быть принято окончательное решение, - сказал Путин. - Мне идея эта очень нравится, сдерживает только одно - мнение ваших старших коллег по цеху, специалистов в области архитектуры, археологии".

По его словам, многие из них говорят ему, что "в Кремле не нужно новоделов". Путин подчеркнул, что на фоне древних церквей даже самая хорошая современная постройка будет смотреться как новодел.

Второй причиной, из-за которой строительство новых построек в Кремле нежелательно, по словам главы государства, является то, что археологи считают необходимым производить раскопки в этом месте.

Глава государства отметил, что идея восстановления утраченных церквей привлекает. "Здесь только вопрос в том, чтобы восстанавливая утраченное, не навредить тому, что у нас сохранилось, - заключил он. - Давайте вместе подумаем над этим".

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