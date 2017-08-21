АТОР: новый режим работы консульства США в РФ ударит по самостоятельным путешественникам

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Изменения в выдаче виз, введенные в понедельник США, ударят в большей степени по самостоятельным путешественникам, запрашивающим визы в США в том числе и не для туристических (деловых, рабочих, студенческих и других целей), организованных туристов проблема коснется в меньшей степени. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

21 августа посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Выдача виз возобновится 1 сентября, но только в Москве. В генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке выдача виз производиться не будет.

"Запросы на учебные программы в США шли довольно активно, но не все клиенты и до введенных ограничений смогли попасть на обучение, потому что срок оформления американской визы в этом году и так был излишне растянутым. Например, в апреле запись на интервью в посольстве США велась на конец июля, в мае - на середину августа. Поэтому те студенты, которые хотели пройти обучение только в США и обратились к нам в конце весны, не смогли попасть на программы в июле-августе", - прокомментировала ситуацию АТОР директор департамента образования за рубежом туроператора BSI GROUP Ирина Наумова.

Как отмечают туроператоры, в наибольшей степени проблема коснется тех, кто раньше для получения визы пользовался услугами региональных консульств, в особенности на Дальнем Востоке. Как сообщают в АТОР, из числа организованных туристов там обслуживалось порядка 40% заявителей.

По мнению туроператоров, теперь реалистичным сроком для начала оформления визы будет три или четыре месяца.