Стихия знаниям не помеха: регионы начнут учебный год вовремя, несмотря на пожары и паводок

ТАСС, 21 августа. Российские школьники вовремя начнут учебный год, несмотря на удары стихии, которые весной и летом 2017 года пришлось выдержать регионам - от природных пожаров в Сибири до масштабных паводков на Юге России и на Дальнем Востоке. О том, как школы восстанавливаются после стихийных бедствий, узнали корреспонденты ТАСС.

Огонь и град

Природные пожары, бушевавшие в Сибири весной 2017 года, оставили сотни семей без жилья, пострадали и объекты системы образования. К примеру, в Иркутской области при пожаре, фактически уничтожившем село Бубновка, сгорела и школа. Восстанавливать ее не будут. Как сообщили ТАСС в правительстве региона, село Бубновка по решению жителей ликвидируют. Они приобретают квартиры в других населенных пунктах, а их дети 1 сентября пойдут в школы по новому месту жительства.

В поселке Малая Кеть была угроза распространения пожара на школу и другие общественные здания. Тушить огонь начали местные жители, но сдержать его удалось лишь после того как в поселок прибыли пожарный поезд из Ачинска и вертолет. Школу, администрацию и фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) удалось отстоять.

В поселке Тиличеть Нижнеингашского района сгорел спортзал школы, региональные власти планируют восстановить его к 1 сентября.

Еще одним природным испытанием для многих субъектов стал град, особенно часто он выпадает в регионах Юга России и Северного Кавказа. В Кабардино-Балкарии в результате летних гроз и ливней пострадали две школы в Терском и Лексенском районах.

"Была серьезно повреждена крыша в здании начальной школы, повреждены или выбиты пять окон. Сейчас уже все восстановлено, последствия стихии устранены, 1 сентября школа начнет свою работу", - сообщили ТАСС в начальной школе-детском саду в сельском поселении Верхний Акбаш.

Новая жизнь подтопленных школ

Лето - обычное время начала работы школьных лагерей и ремонтов в учреждениях. Но в некоторых российских регионах школы стали местом спасения для людей, пострадавших от паводка. В Ставропольском крае майский паводок подтопил более 2 тысяч жилых домов, восстановление населенных пунктов продолжается, но школы смогут принять детей вовремя - по данным краевого правительства, учебные учреждения от паводка серьезно не пострадали.

Эти данные подтвердила и начальник управления образования администрации Минераловодского городского округа Людмила Безруких - именно этот округ сильнее почувствовал удар стихии.

"Вода не зашла в сами учреждения. Был один детский сад на территории округа, где водой подтопило двор, но все полностью восстановлено", - сообщила ТАСС Безруких.

Во многих школах подтопленных территорий во время паводка были развернуты пункты временного размещения жителей, где тысячи людей спасались от поднимающейся воды.

"К примеру, школа номер 8 в селе Левокумка практически в течение всего лета принимала пострадавших, несколько тысяч человек. После этого в школе сделали большой ремонт, поменяли окна... Есть еще несколько таких примеров - школы сейчас находятся в идеальном состоянии, рабочие работали в три смены, в том числе ночью, чтобы успеть вовремя", - сказала Безруких.

Учебный год в зоне паводка в Приморском крае также начнется вовремя, планов по переносу начала занятий нет, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона. В зоне ЧС наиболее сильно пострадало здание школы, находящееся в селе Занадворовка. Школа будет полностью восстановлена: в ней будет проведен ремонт, приведена в порядок пришкольная территория, включая разрушенные ограждения и спортивные сооружения.

Восстановительные работы планируется повести за счет средств резервного фонда Приморского края. Работы уже начались, поврежденные полы первого этажа полностью демонтированы, ведется просушка здания, очистка школьной территории. Завершить работы планируется к началу учебного года.

На учебу - в сельсовет

Некоторые российские школы не смогут вовремя принять детей из-за капитальных ремонтов, такие примеры есть в Курганской области, где на капремонте находятся три школы - в селах Звериноголовского, Каргапольского и Белозерского районов.

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"Вероятнее всего, ремонт не будет закончен к 1 сентября. Тем не менее начало учебного года не сдвигается, все дети 1 сентября сядут за парты. Как только школы закончат ремонт, ученики вернутся в классы", - сказали ТАСС в пресс-службе облдепартамента образования и науки.

После ремонта в школах будут заменены крыши, полы, электрика и сантехника.

"Занятия в Вяткинской школе (Каргапольский район - прим. ТАСС) будут проводиться на втором этаже с изолированным входом, первый этаж будет перекрыт до октября. Першинская школа (Белозерский район - прим. ТАСС) - подготовлены помещения филиала этой школы", - уточнила начальник отдела общего образования департамента образования и науки Курганской области Елена Ситникова.

По ее словам, также в Прорывинской школе (Звериноголовский район) подготовлено и оборудовано помещение сельского совета, где будут заниматься ученики с 5 по 9 класс, и помещение Дома культуры, где будет заниматься начальная школа. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) практически все школы уже готовы принять учеников. Лишь одна школа и два детских сада, в которых проводится капитальный ремонт, откроются после 1 сентября.

Ситуация была плановой, поэтому детей заранее по согласованию с родителями распределили по другим учреждениям. "Начиная капитально ремонтировать эти образовательные учреждения, мы понимали, что сроки завершения ремонтных работ выйдут за 1 сентября, поэтому вопрос с перераспределением детей решили заранее", - сказали ТАСС в пресс-службе правительства ЯНАО.