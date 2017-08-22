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Задержанных в Норвегии активистов Greenpeace оштрафовали и отпустили

Общество
22 августа, 9:53 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 22, августа. /ТАСС

Шесть участников акции против добычи нефти в Арктике оштрафованы за нарушение зоны безопасности вокруг буровой платформы компании Statoil

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ОСЛО, 22 августа. /ТАСС/. Власти Норвегии отпустили судно Arctic Sunrise и всех находившихся на его борту активистов Greenpeace, которые были задержаны в четверг, 17 августа, в Баренцевом море. В записи, появившейся на сайте норвежского отделения Greenpeace вечером в понедельник, говорится также, что шесть участников акции против добычи нефти в Арктике были оштрафованы за нарушение зоны безопасности вокруг буровой платформы компании Statoil.

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Среди 35 активистов, принимавших участие в акции, была гражданка России Татьяна Васильева. Вместе с несколькими другими активистами она подошла к буровой платформе на каяке, чтобы прикрепить к одной из ее опор надувной шар, внутри которого находились подписанные тысячами человек петиции с требованием остановить добычу углеводородов в Арктике. В Greenpeace заявляют, что любой разлив нефти вблизи границы льдов может нанести невосполнимый ущерб хрупким экосистемам региона. Кроме того, природоохранная организация и ее сторонники настаивают на том, что добыча углеводородов в Арктике лишь усугубит проблему изменения климата.

В норвежском нефтегазовом концерне Statoil, в свою очередь, заявляют, что бурение на севере Баренцева моря ведется с соблюдением всех необходимых мер безопасности. В настоящий момент Statoil бурит разведочную скважину "Корпфьелль" на лицензионном участке PL859 (блок 7435/12), расположенном в непосредственной близости от норвежско-российской морской границы. Согласно оценкам экспертов из норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, в районе бурения находится перспективное месторождение нефти, извлекаемые запасы которого могут доходить до 10 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Если прогнозы оправдаются, это будет одно из крупнейших месторождений, когда-либо обнаруженных на норвежском шельфе.

Arctic Sunrise не в первый раз препятствует работе нефтяных компаний на шельфе. 18 сентября 2013 года судно подошло к российской морской платформе "Приразломная" в Печорском море. Активисты Greenpeace попытались высадиться на платформу, но их действия были пресечены пограничниками. Судно на буксире доставили в порт Мурманска, а 30 человек, находившихся на борту, арестовали.

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