Смена для молодых журналистов открывается на форуме "Таврида" в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Смена для молодых журналистов, которую проведет Общероссийский народный фронт (ОНФ), открывается на Всероссийском молодежном форуме "Таврида" в субботу в Крыму на Бакальской косе, сообщили ТАСС в пресс-службе ОНФ.

"Новая смена на "Тавриде" для молодых журналистов откроется 26 августа и завершится 31 августа. Ее посетят более 300 человек", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в ходе смены каждый образовательный день будет посвящен одному из приоритетных проектов ОНФ: "Генеральная уборка", "Интерактивная карта свалок", "Дорожная инспекция ОНФ Карта убитых дорог", "Центр ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды", "Народная оценка качества", "Равные возможности - детям", "За честные закупки".

"Спикерами форума станут сопредседатель центрального штаба ОНФ и депутат Госдумы Ольга Тимофеева, координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов, Александр Васильев, который является депутатом Госдумы и координатором проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" и другие", - отметили в пресс-службе.

Журналистская смена начнется после завершения смены "Творческая команда страны", к участникам которой приезжал президент Владимир Путин. Он посетил творческие площадки форума, где презентовались успешные стартапы, претендующие на грантовую господдержку.

Форум "Таврида" проводится в Крыму в третий раз. Он традиционно объединяет талантливую молодежь страны и специалистов из разных сфер: дизайна и архитектуры, литературы, истории, изобразительного искусства и музыки, кино и мультипликации, журналистики, музейного дела. По каждому направлению проводится тематическая смена.

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодежи (и подведомственное ему учреждение "Роспатриотцентр") в партнерстве с Московским государственным институтом культуры. В 2017 году на участие в форуме было подано более 13 тыс. заявок.