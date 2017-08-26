Первые пострадавшие от пожара в Ростове семьи переселились в маневренный фонд

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /ТАСС/. Первые две семьи, пострадавшие от пожара в историческом центре Ростова-на-Дону, переселились в маневренный фонд. Временное жилье они получили на улице Борисоглебской, сообщили в субботу в пресс-службе городской администрации.
"Окончательно подтвердили свое желание три семьи. Две из них уже заселены, третья - до сих пор не заехала. Остальные горожане в раздумьях. Это связано зачастую с тем, что жители привыкли жить и работать поблизости, и, исходя из этого, жилье маневренного фонда может не подходить им территориально", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с пострадавшими ростовчанами заключается договор сроком на год, однако жить в помещении из маневренного фонда они могут вплоть до восстановления своего прежнего жилья или до получения сертификата на новую жилплощадь.
Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону 21 августа охватил жилые дома на общей площади около 10 тыс. кв. м. Возгорание ликвидировали спустя сутки. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки, в результате пожара погиб мужчина.
Из домов были эвакуированы около 600 человек, из них пострадавшими в результате пожара считаются более 400, к медикам обратились 58 человек, семь госпитализированы. В пунктах временного размещения на данный момент находятся 48 человек, в ближайшее время их переселят в гостиницы. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", СК - по статье "Халатность".