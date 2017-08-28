ОНФ проверит доступность городской среды для инвалидов

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) планируют до конца сентября во всех регионах России проверить доступность городской среды для людей с ограниченными возможностями. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения.
"Мониторинг ОНФ, который предполагается провести до конца сентября во всех регионах, основан на новом подходе. Он предусматривает проведение опросов и обследования городской среды на конкретных маршрутах следования людей с ограниченными возможностями", - приводит пресс-служба движения слова эксперта ОНФ по делам инвалидов Александра Лысенко.
По его словам, использование "маршрутоориентированного подхода позволит объективно оценить доступность объектов дорожно-транспортной инфраструктуры и городской среды, которые наиболее часто посещают люди с ограниченными возможностями и которые имеют для них жизненно важное значение".
Исследование ОНФ поможет проанализировать исполнение поручений президента и работу органов власти по исполнению госпрограммы и региональных программ "Доступная среда", а также подготовить предложения по повышению эффективности бюджетных расходов на эти цели, отметил Лысенко.