ОНФ проверит доступность городской среды для инвалидов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) планируют до конца сентября во всех регионах России проверить доступность городской среды для людей с ограниченными возможностями. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения.

"Мониторинг ОНФ, который предполагается провести до конца сентября во всех регионах, основан на новом подходе. Он предусматривает проведение опросов и обследования городской среды на конкретных маршрутах следования людей с ограниченными возможностями", - приводит пресс-служба движения слова эксперта ОНФ по делам инвалидов Александра Лысенко.

По его словам, использование "маршрутоориентированного подхода позволит объективно оценить доступность объектов дорожно-транспортной инфраструктуры и городской среды, которые наиболее часто посещают люди с ограниченными возможностями и которые имеют для них жизненно важное значение".

Исследование ОНФ поможет проанализировать исполнение поручений президента и работу органов власти по исполнению госпрограммы и региональных программ "Доступная среда", а также подготовить предложения по повышению эффективности бюджетных расходов на эти цели, отметил Лысенко.