"Яндекс.Карты" частично не отображают Сахалин

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сервис "Яндекс.Карты" не отображает остров Сахалин при изменении масштаба в мобильной и веб-версиях. Сбой произошел в ночь на вторник, его причины пока неизвестны.

По состоянию на 04:00 мск остров отображается на карте-схеме при максимальном уменьшении (масштаб 3 тыс. км). При приближении он исчезает, появляясь вновь только при масштабе 100 км и менее.

В режиме спутниковой и гибридной карт сбоя не наблюдается.