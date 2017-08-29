"Яндекс.Карты" частично не отображают Сахалин

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сервис "Яндекс.Карты" не отображает остров Сахалин при изменении масштаба в мобильной и веб-версиях. Сбой произошел в ночь на вторник, его причины пока неизвестны.
По состоянию на 04:00 мск остров отображается на карте-схеме при максимальном уменьшении (масштаб 3 тыс. км). При приближении он исчезает, появляясь вновь только при масштабе 100 км и менее.
В режиме спутниковой и гибридной карт сбоя не наблюдается.