Официальная безработица в РФ снизилась за неделю на 0,6%

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Уровень безработицы в России с 16 по 23 августа снизился на 0,6%. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Минтруда.

"С 16 по 23 августа 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, уменьшилась на 0,6% и составила 779 929 человек. Годом ранее этот показатель составлял 920 531 человек. За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 67 регионах", - говорится в сообщении ведомства.

В Минтруде также отметили, что в 12 регионах (особенно в Еврейской автономной области, республиках Бурятия и Дагестан, г. Севастополе, Калининградской области) в этот период был отмечен рост числа безработных. А в Тюменской и Калужской областях, республиках Марий Эл, Ингушетия, Коми и Чеченской Республике осталась на прежнем уровне.

По данным ведомства, на 1 августа 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 августа 2016 года - 1,2 %). По состоянию на 23 августа 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило более 1,6 млн единиц (годом ранее - 1,4 млн единиц).

Статистика Минтруда основана на официальной информации, представляемой работодателями в органы службы занятости, о планируемых увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников, а также введении режимов неполной занятости.