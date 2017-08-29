Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Официальная безработица в РФ снизилась за неделю на 0,6%

Общество
29 августа, 10:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

С 16 по 23 августа 2017 года снижение численности безработных граждан произошло в 67 регионах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Уровень безработицы в России с 16 по 23 августа снизился на 0,6%. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Минтруда.

"С 16 по 23 августа 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, уменьшилась на 0,6% и составила 779 929 человек. Годом ранее этот показатель составлял 920 531 человек. За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 67 регионах", - говорится в сообщении ведомства.

Смотрите также

Число безработных в РФ за прошлую неделю сократилось до 785 тыс. человек

Топилин: рост производительности труда не должен вести к увеличению безработицы

Минтруд предложил не менять размер пособия по безработице в 2018 году

В Минтруде также отметили, что в 12 регионах (особенно в Еврейской автономной области, республиках Бурятия и Дагестан, г. Севастополе, Калининградской области) в этот период был отмечен рост числа безработных. А в Тюменской и Калужской областях, республиках Марий Эл, Ингушетия, Коми и Чеченской Республике осталась на прежнем уровне.

По данным ведомства, на 1 августа 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 августа 2016 года - 1,2 %). По состоянию на 23 августа 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило более 1,6 млн единиц (годом ранее - 1,4 млн единиц).

Статистика Минтруда основана на официальной информации, представляемой работодателями в органы службы занятости, о планируемых увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников, а также введении режимов неполной занятости.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Стихия знаниям не помеха: регионы начнут учебный год вовремя, несмотря на пожары и паводок
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители подняли железнодорожную арку Крымского моста на проектную высоту
2
Заставивший девушек умываться зеленкой таксист пришел в полицию
3
Почему Юлия Липницкая завершила карьеру
4
Спасатели третий день ищут туриста из Москвы в горах Сочи
5
Кобзон не пустил внучку на шоу "Голос"
6
Эксперт: КНДР продемонстрировала, что ее ракеты способны поразить базу США на Гуаме
7
Задержанный по подозрению в поджогах в Волгоградской области признал вину
Темы дня
Новости партнеров
Реклама