ВЦИОМ: о подробностях дела Серебренникова знают только 12% россиян

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Большинство россиян (62%) слышали об аресте подозреваемого в организации мошенничества режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"О задержании режиссера Кирилла Серебренникова по обвинению в растрате 68 млн рублей бюджетных средств слышали 62% россиян, однако о подробностях дела известно только 12%", - говорится в сообщении ВЦИОМ. При этом отмечается, что уровень спонтанного знания о Серебренникове вдвое ниже. Так, слышали о деятельности режиссера около четверти граждан, тогда как большинство россиян не смогли ничего о нем вспомнить. Уточняется, что в молодежных кругах и в большинстве городов и населенных пунктов уровень известности заметно ниже, чем среди представителей старшего поколения, москвичей и петербуржцев.

По данным социологов, Серебренников известен преимущественно как режиссер, руководитель московского "Гоголь-центра". Среди респондентов, так или иначе охарактеризовавших Серебренникова, вспомнили, что видели его кино- или театральные работы, 14% респондентов (или около 4% по выборке в целом). Доля знакомых с его постановками существенно выше в Москве и Санкт-Петербурге.

"Кирилл Серебренников, как следует из свежего опроса "ВЦИОМ-Спутник", известен в той или иной степени уже почти трети наших сограждан. Причем эта известность резко выросла - фактически удвоилась - после и по причине его задержания правоохранительными органами и освещения этого факта в масс-медиа и интернете. Тем не менее, существует и немаленькая аудитория Серебренникова как режиссера. Теперь же и театралы, и значительная часть тех, кого к театралам не отнесешь, с интересом следит за развитием дела Серебренникова", - прокомментировал результаты исследования генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25-27 августа 2017 года. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.