Матвиенко: общественный контроль за делом Серебренникова гарантирует законность процесса

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что общественный контроль за делом режиссера Кирилла Серебренникова дает гарантию соблюдения закона.
"То, что этот процесс находится под жестким контролем общества, - это гарантия того, что следствие будет идти прозрачно, будет идти в соответствии с законом", - сказала она журналистам в Санкт-Петербурге. "Очень сожалею, что Кирилл Серебренников оказался в такой ситуации, но я уверена, что будет объективное расследование, будут сделаны объективные выводы", - отметила спикер Совфеда.
Матвиенко также напомнила, что сейчас разрабатывается новая концепция Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов, уголовно-процессуальной политики. "Я полагаю, что в тех случаях, когда человек не представляет угрозы для общества, нужны гуманные меры. Это может быть залог, это может быть домашний арест, что и было сделано в отношении Кирилла Серебренникова: было принято решение о домашнем аресте", - сказала она.
Серебренников был задержан 22 августа по подозрению в организации мошенничества на сумму 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". 23 августа суд отправил режиссера под домашний арест.