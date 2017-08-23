Советник президента Толстой надеялся, что Серебренникова отпустят под залог

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой рассчитывал, что суд позволит отпустить режиссера Кирилла Серебренников под залог.
"Я думаю, что за невиновность Серебренников будет продолжать бороться и дальше. На мой взгляд, довольно постыдная история", - сказал Толстой, отвечая на вопрос журналистов.
От также добавил, что "надеялся на то, что решение будет таким, что его отпустят под залог".
Басманный суд Москвы в среду отправил режиссера под домашний арест до 19 октября. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве на 68 млн руб., выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".