Коллеги Серебренникова не верят в его виновность

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Создатель фильма "Аритмия" режиссер Борис Хлебников не верит в виновность Кирилла Серебренникова, обвиняемого в организации мошенничества. Об этом он сказал журналистам, которые собрались перед Басманным судом, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

"Я не верю в то, что Серебренников мог украсть хоть какие-то деньги, - сказал Хлебников. - Истории о потерянном спектакле (спектакль "Сон в летнюю ночь", который поставил Серебренников - прим. ТАСС), который зрители не только видели, но и полюбили, а также постоянно меняющаяся сумма, которую якобы украл Кирилл - все это абсурдно".

"К сожалению, я думаю, что ни общество, ни СМИ, не смогут повлиять на эту ситуацию, - добавил режиссер. - Снимать фильмы, выходить на площади, писать книги по истории Серебренникова - бессмысленно. Мы стоим здесь около суда, потому что просто надо, это человечно. А будет ли результат?"

В свою очередь режиссер и сценарист Алексей Попогребский сказал журналистам, что только что приехал из суда. "С изумлением обнаружил себя в компании еще 32 людей-поручителей намного известнее меня, - отметил он. - Я отказываюсь верить в обвинение".