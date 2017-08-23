Серебренников заявил в суде о своей невиновности

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Режиссер и художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, обвиняемый в организации мошенничества на 68 млн руб., в суде не признал вину, передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы, где решается вопрос о его домашнем аресте.

Кирилл Серебренников попросил суд отпустить его, заявив, что он не собирается скрываться от следствия.

"У меня нет мотивации убегать куда-то или оказывать давление, потому что с момента обысков я никуда не убегал и всегда по любому звонку следователя являлся на допрос", - сказал он на заседании в Басманном суде, где рассматривается ходатайство следствия о домашнем аресте режиссера. Он подчеркнул, что честно работает в России, в Москве, честно ставит спектакли и снимает фильмы.

"Конечно, я хочу чтобы меня отпустили, вину не признаю. В данный момент нахожусь в стадии кинопроизводства, ставлю спектакли. Я не собираюсь бежать, с мая месяца являлся на допросы следствия", - добавил режиссер.

По его словам, он активно сотрудничает со следствием. "Я рассказывал всю правду, которая заключается в том, что все деньги, выделенные на проект "Платформа" были потрачены на искусство", - заверил он, добавив, что "проект "Платформа" - яркий проект в области современного искусства, имевший резонанс в России и за рубежом".

Серебренников отметил, что этот проект посетило огромное количество зрителей. "Мы делали яркие, классные мероприятия. Я отвечал за художественную часть, и она была на высоте", - уверен режиссер. Он пояснил, что за "Платформу" "Седьмая студия" отчитались перед Министерством культуры, за что ее создатели получили благодарность.

Режиссер также пояснил суду, что загранпаспорт у него изъяли в мае, он хотел его вернуть, потому что надо было лететь по работе в Германию, в Штутгардте он должен был ставить оперу.

"Ваша честь, я не буду бегать от следствия, я честный человек, это подтверждают поручительства, я доказал это за годы моей работы", - заключил он, обращаясь к судье.