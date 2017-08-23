Следствие просит отправить Серебренникова под домашний арест до 19 октября

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Следствие просит отправить режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве, под домашний арест до 19 октября.
"Просим избрать в отношении Серебренникова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц и 27 дней, то есть до 19 октября", - сказал следователь в Басманном суде столицы.
Он попросил суд ограничить общение Серебренникова с фигурантами дела и запретить ему всякое общение по средствам связи, за исключением вызова экстренных служб.
Со своей стороны прокурор просьбу следствия о домашнем аресте режиссера поддержал.