Следствие просит отправить Серебренникова под домашний арест до 19 октября

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Следствие просит отправить режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве, под домашний арест до 19 октября.

"Просим избрать в отношении Серебренникова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц и 27 дней, то есть до 19 октября", - сказал следователь в Басманном суде столицы.

Он попросил суд ограничить общение Серебренникова с фигурантами дела и запретить ему всякое общение по средствам связи, за исключением вызова экстренных служб.

Со своей стороны прокурор просьбу следствия о домашнем аресте режиссера поддержал.