Поклонники Серебренникова заблокировали проезжую часть у Басманного суда Москвы

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Полиция оттеснила с проезжей части поклонников режиссера Кирилла Серебренникова, которые заблокировали часть дороги возле здания Басманного суда Москвы, где ближайшее время начнется рассмотрение ходатайства следствия о его домашнем аресте.
Как передает корреспондент ТАСС, полиция оттеснила собравшихся поддержать режиссера с проезжей части, чтобы восстановить движение автомобилей. Для этого возле входа в здание суда вдоль проезжей части полицейские выставили два автозака - машины для перевозки задержанных.
Полицейские призывают собравшихся освободить проезжую часть. Желающих подойти к суду со стороны метро "Комсомольская" не пропускают. "Здесь прохода нет, уважаемые граждане", - предупреждают сотрудники полиции.
При этом одна из полос движения все еще остается перекрытой.