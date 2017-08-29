Более 16 млн кв метров аварийного жилья ликвидировано в России за 10 лет

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Реализация программы по переселению из ветхого жилья за 10 лет позволила ликвидировать в России 16,5 миллиона квадратных метров аварийного жилого фонда. Об этом во вторник сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак во время рабочей поездки в Свердловскую область.
"Эта работа позволила в период кризиса локализовать множество рабочих мест в строительной отрасли, в смежных отраслях, 16,5 млн кв. метров аварийного жилья за это время ликвидировано в нашей стране", - сказал Козак. Он добавил, что за последние 10 лет было отремонтировано более 200 тыс. домов, более 20 миллионов россиян получили комфортное жилье.
По его словам, масштабная работа была проделана и в Свердловской области. "Хотелось бы поблагодарить Евгения Владимировича (Куйвашева, врио губернатора Свердловской области - прим. ТАСС), его команду, глав муниципалитетов, 367 тысяч граждан улучшили свои жилищные условия", - сказал Козак, добавив, что работа по расселению из ветхого жилья будет продолжена.
"Поставлена задача вместе с жителями <...>, с их желания реализовать эту программу, чтобы сделать наши города комфортными, удобными для проживания", - сказал Козак.
Фонд содействия реформированию ЖКХ был создан в 2007 году для совместного с регионами финансирования капитального ремонта жилья и расселения аварийного фонда. Текущая программа переселения из аварийного жилья действует с 2014 года до сентября 2017 года.