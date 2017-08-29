Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 16 млн кв метров аварийного жилья ликвидировано в России за 10 лет

Общество
29 августа, 14:19 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, августа. /ТАСС

По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака, это позволило в период кризиса локализовать множество рабочих мест в строительной и смежных отраслях

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Реализация программы по переселению из ветхого жилья за 10 лет позволила ликвидировать в России 16,5 миллиона квадратных метров аварийного жилого фонда. Об этом во вторник сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак во время рабочей поездки в Свердловскую область.

"Эта работа позволила в период кризиса локализовать множество рабочих мест в строительной отрасли, в смежных отраслях, 16,5 млн кв. метров аварийного жилья за это время ликвидировано в нашей стране", - сказал Козак. Он добавил, что за последние 10 лет было отремонтировано более 200 тыс. домов, более 20 миллионов россиян получили комфортное жилье.

Смотрите также

Программа переселения из аварийного жилья будет пролонгирована в Курганской области

В Якутии около 40% муниципальных образований завершили расселение из ветхого жилья

Степашин: около 1 млн россиян предстоит переселить из аварийного жилья

По его словам, масштабная работа была проделана и в Свердловской области. "Хотелось бы поблагодарить Евгения Владимировича (Куйвашева, врио губернатора Свердловской области - прим. ТАСС), его команду, глав муниципалитетов, 367 тысяч граждан улучшили свои жилищные условия", - сказал Козак, добавив, что работа по расселению из ветхого жилья будет продолжена.

"Поставлена задача вместе с жителями <...>, с их желания реализовать эту программу, чтобы сделать наши города комфортными, удобными для проживания", - сказал Козак.

Фонд содействия реформированию ЖКХ был создан в 2007 году для совместного с регионами финансирования капитального ремонта жилья и расселения аварийного фонда. Текущая программа переселения из аварийного жилья действует с 2014 года до сентября 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Козак, Дмитрий Николаевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Стихия знаниям не помеха: регионы начнут учебный год вовремя, несмотря на пожары и паводок
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Польши вручил послу РФ ноту в связи с доступом к месту авиакатастрофы под Смоленском
2
Минобороны: учения "Запад-2017" носят сугубо оборонительный характер
3
"Тверской стрелок" отказался от дачи показаний в суде
4
МИД РФ: американская атомная бомба В61-12 может снизить порог применения ядерного оружия
5
Суд в Самаре вынес приговор по делу о нападении на семью полицейского
6
МВД задержало двух администраторов "групп смерти" в социальных сетях
7
Меркель: снятие санкций с РФ пошло бы на пользу и России, и Германии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама