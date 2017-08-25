Программа переселения из аварийного жилья будет пролонгирована в Курганской области

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ТАСС, 25 августа. Программа переселения из ветхого аварийного жилья будет пролонгирована в Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина, который находится в Зауралье с рабочей поездкой.
"Пример Кургана - это хорошо работающая команда, хотя бюджет небольшой. Себестоимость домов очень неплохая. Самое главное - свой строительный комплекс работает. У нас есть регионы, где строители привозные, у вас есть, кому строить, есть, кого переселять, закрывать программу не будем", - цитирует Степашина пресс-служба.
В пятницу, 25 августа, Сергей Степашин и губернатор Курганской области Алексей Кокорин вручили ключи от квартир участникам программы переселения из ветхого аварийного жилья. "То, что программа будет пролонгирована, для нас очень принципиально", - цитирует Кокорина пресс-служба.
В рамках заключительного этапа реализации программы переселения из аварийного жилья, в которой принимают участие Курган и Шадринск, в регионе должны расселить более 2,3 тыс. граждан из 107 аварийных домов.
"На эти цели будет направлено более 1 млрд рублей. Сегодня идет передача жилья собственникам. Всего в ходе пятилетней программы под снос попали 352 многоквартирных дома, свои жилищные условия улучшили более 6 тыс. зауральцев", - отмечает пресс-служба.