Первый снег выпал на курорте Красная Поляна в Сочи

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КРАСНОДАР, 29 августа. /ТАСС/. Первый в этом году снег выпал на высоте около 2 тыс. метров над уровнем моря в Красной Поляне во вторник, сообщили ТАСС в справочных службах курорта.
"Сегодня выпал первый снег, за ним можно было наблюдать через веб-камеры. [Снег выпал] на высоте около 2 тыс. метров", - рассказали в справочной курорта "Горки Город".
Собеседница агентства добавила, что осадки можно назвать "первым снегом", так как на этой высоте в течение лета снег не выпадал. В прошлом году, по ее словам, снег впервые выпал в конце сентября.
В справочной курорта "Роза Хутор" подтвердили, что днем шел снег. При этом пользователи социальных сетей пишут, что шел не снег, а град.
Ранее краснодарское управление МЧС объявило экстренное предупреждение из-за того, что в регионе прогнозировались град, грозы и сильный ветер. Рекомендовалось воздержаться от походов в горы.
Красная Поляна - высокогорный горнолыжный курорт в предгорьях Кавказа, расположенный недалеко от Сочи.