Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый снег выпал на курорте Красная Поляна в Сочи

Общество
29 августа, 21:32 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 29, августа. /ТАСС

Отмечается, что в прошлом году это произошло только в конце сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Коротаев/ТАСС

КРАСНОДАР, 29 августа. /ТАСС/. Первый в этом году снег выпал на высоте около 2 тыс. метров над уровнем моря в Красной Поляне во вторник, сообщили ТАСС в справочных службах курорта.

"Сегодня выпал первый снег, за ним можно было наблюдать через веб-камеры. [Снег выпал] на высоте около 2 тыс. метров", - рассказали в справочной курорта "Горки Город".

Собеседница агентства добавила, что осадки можно назвать "первым снегом", так как на этой высоте в течение лета снег не выпадал. В прошлом году, по ее словам, снег впервые выпал в конце сентября.

В справочной курорта "Роза Хутор" подтвердили, что днем шел снег. При этом пользователи социальных сетей пишут, что шел не снег, а град.

Ранее краснодарское управление МЧС объявило экстренное предупреждение из-за того, что в регионе прогнозировались град, грозы и сильный ветер. Рекомендовалось воздержаться от походов в горы.

Красная Поляна - высокогорный горнолыжный курорт в предгорьях Кавказа, расположенный недалеко от Сочи.

Смотрите также

Спасатели третий день ищут туриста из Москвы в горах Сочи

В высокогорных районах Сочинского национального парка сохранились самшиты

Единый ски-пасс появится на горнолыжных курортах Сочи уже в предстоящем зимнем сезоне

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Стихия знаниям не помеха: регионы начнут учебный год вовремя, несмотря на пожары и паводок
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
LADA назвала стоимость эксклюзивной версии модели Vesta
2
"Русал" назвал расследование на Украине попыткой политического давления
3
СБУ обвинила представителей "Русала" в уничтожении запорожского комбината в интересах РФ
4
Прощание со скрипачом Дмитрием Коганом состоится в Доме союзов
5
Первый снег выпал на курорте Красная Поляна в Сочи
6
Скрипач Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни
7
Александр Галибин больше не будет вести передачу "Жди меня"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама