Пятеро пострадавших при падении автобуса в море на Кубани выписаны из больницы

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КРАСНОДАР, 31 августа. /ТАСС/. Краснодарские врачи выписали пятерых пострадавших в результате падения автобуса в море в Темрюкском районе, в больницах остаются еще 13 человек, сообщила в четверг ТАСС представитель краевого Минздрава.
"Выписали пять человек из Темрюкской районной больницы", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в настоящее время восемь человек находятся в районной больнице, пятеро - в краевой.
ДТП произошло утром 25 августа: возвращавшийся с вахты автобус, перевозивший рабочих подрядной организации и компании ЗАО "Таманьнефтегаз", упал в Черное море. Погибли 19 человек, еще 33 пострадали. Возбуждены уголовные дела, арестованы водитель и предоставивший автобус бизнесмен.