ДТП с автобусом на Кубани: спасательные работы завершены, подозреваемые арестованы

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Спасатели в субботу завершили поисковые работы на месте падения в море автобуса с рабочими в Краснодарском крае после того, как утром было найдено тело последнего, 18-го погибшего. Также в субботу суд арестовал на два месяца водителя автобуса и предпринимателя, которому принадлежал автобус, по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Поиски завершены

Утром 25 августа в Темрюкском районе Краснодарского края автобус, возвращавшийся с вахты и перевозивший рабочих подрядной организации и компании ЗАО "Таманьнефтегаз", упал в Черное море.

Подрядная организация занималась строительством пирса, принадлежащего ЗАО "Таманьнефтегаз" (входит в группу компаний "ОТЭКО"). В пятницу было известно о 17 погибших и 33 пострадавших, еще одного пассажира автобуса в первый день найти не удалось. С наступлением темноты поиск считавшегося без вести пропавшим рабочего прекратились и возобновились в 08:00 мск субботы.

К полудню водолазы обнаружили тело 18-го погибшего, и спустя некоторое время поисково-спасательные работы были завершены. В настоящее время 19 пострадавших остаются в больницах, восемь из них прооперированы. Ситуация находится под контролем медиков, заверили в краевом минздраве.

Аресты и проверки

По факту аварии СК РФ возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Подозреваемыми стали водитель автобуса и индивидуальный предприниматель, который предоставил транспортное средство. В субботу Темрюкский районный суд по ходатайству следствия арестовал водителя Карапета Микаеляна и предпринимателя Юрия Вечерадзе на два месяца, до 26 октября. Как рассказали ТАСС в суде, водитель, который пострадал в результате инцидента, присутствовал на заседании.

Также в субботу предварительные результаты расследования ЧП опубликовал Ространснадзор. В ведомстве считают, что причиной случившегося послужила неисправность тормозов транспортного средства.

В свою очередь, Роструд в связи с падением автобуса, перевозившего работников ООО "Интерстрой", инициировал проверку работодателя. Также будет проведена проверка соблюдения трудового законодательства и требований охраны труда индивидуальным предпринимателем Вечерадзе.

Помощь пострадавшим и родственникам погибшим

К месту трагедии прибывают родственники погибших и пострадавших. Жертвами аварии стали в основном жители Краснодарского края, а также Крыма, Башкирии и Костромской области. Среди пострадавших есть и рабочие из Ростовской и Волгоградской областей.

С родственниками и пострадавшими работают психологи МЧС России. Экстренная помощь оказана по 39 обращениям и 175 звонкам на горячую линию.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что семьи погибших в ДТП из Краснодарского края получат по 1 млн руб. Аналогичную помощь окажут родственникам погибшего власти Крыма, заявил глава республики Сергей Аксенов. Денежную компенсацию получит и житель Керчи, который пострадал в ДТП.

Траур на Кубани

Суббота на Кубани по постановлению губернатора Кондратьева объявлена днем траура по погибшим в результате аварии. В регионе отменены развлекательные мероприятия, приспущены флаги. Например, власти Геленджика перенесли с субботы на воскресенье День города, в честь которого были запланированы более 50 массовых мероприятий.

В православных храмах Кубани прошли панихиды по погибшим. В Екатерининском кафедральном соборе Краснодара панихиду по усопшим совершил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.