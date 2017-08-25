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Появилось видео с места падения на Кубани автобуса с рабочими в море

Происшествия
25 августа, 11:19 UTC+3

По последним данным, жертвами происшествия стали 16 человек

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Материал из 1 страницы

Хиты Интернета/Youtube

В интернете появилось видео, на котором видно поднятый автобус, упавший в пятницу со строящегося пирса в море. 

По последним данным, жертвами происшествия стали 16 из 38 человек, находившихся в нем в момент трагедии. Возбуждено уголовное дело.

Региональные власти назвали причиной ДТП отказ тормозов.

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Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий

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