День знаний: когда появился самый важный для школьников праздник

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Около 30 млн человек в России отмечают в пятницу День знаний, самый массовый праздник, связанный с образованием. О том, когда он появился и с какими историческими именами связан, ТАСС рассказал ведущий научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени А. В. Полетаева НИУ "Высшая школа экономики" Александр Дмитриев.

"День знаний - праздник, появившийся в позднесоветский период. В дореволюционной России обучение в школах и гимназиях тоже начиналось осенью, но четко фиксированного дня и, главное, праздника не было. Продолжалось это даже в советское время, и только в середине 30-х годов при Сталине одновременно и в средней, и высшей школе были установлены всем привычные нормы, когда 1 сентября все дети садятся за парты", - сказал Дмитриев. Тем же специальным постановлением Совета народных комиссаров было решено, что дети будут отдыхать в начале января, заканчивать обучение 25 мая, а студенты вузов сдавать сессии два раза в год - зимой и летом.

Однако никакого праздника установлено не было. В некоторых школах учителя проводили линейку и вместе с детьми возлагали цветы к памятникам Ленину и героям революции. "Но во многом это были инициативы снизу, массово же такая практика получила распространение в 80-х годах, когда начали готовить знаменитую советскую реформу, а ввели накануне перестройки в 1984 году", - отметил Дмитриев.

Он добавил, что, говоря об истории Дня знаний, нельзя не упомянуть заслуженного учителя школы Федора Брюховецкого из Краснодарского края и министра образования РСФСР Михаила Прокофьева. "Первый придумал праздник в своей школе, Прокофьев закрепил его в реформе", - указал сотрудник института ВШЭ.

По его словам, многие, кому сегодня 40, помнят первый официальный День знаний. "Были отменены все уроки, и по всей стране после линейки проводился "урок мира". Тогда была холодная война, гонка вооружений, нужно было рассказывать о том, какая сейчас сложная международная обстановка и как бороться за мир. В этом была не только пропаганда, но и какие-то общечеловеческие вещи", - уточнил сотрудник института ВШЭ.

"До сих пор этот праздник отмечается в республиках СНГ. Где-то проводятся краеведческие уроки, потом в классах какой-то торжественный урок, но так или иначе это элемент общешкольный, он остался, и важно то, что этот день отмечают не только школьники и родители - он связан с ростом и значением образования и науки во всей стране", - заключил Дмитриев.