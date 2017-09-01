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Совфед готов внимательно рассмотреть инициативы по развитию профтехобразования

Общество
1 сентября, 1:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

В этой связи спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила "рост интереса российских школьников к получению среднего профессионального образования"

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации готов со всем вниманием рассмотреть законодательные инициативы, направленные на развитие в стране системы среднего профессионального образования. Об этом сообщила в пятницу спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

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В своем блоге на сайте Совфеда Матвиенко отметила, что сегодня Россия значительно уступает по производительности труда наиболее развитым государствам. "Рост интереса российских школьников к получению среднего профессионального образования должен быть использован для преодоления нашего отставания в этой сфере. Если для этого потребуется внесение корректив на законодательном уровне, наша палата отнесется к соответствующим инициативам со всем вниманием", - написала Матвиенко.

По ее словам, в этом году возросло число выпускников девятых классов, которые решили продолжить обучение в техникумах и колледжах. "Пока трудно сказать, стоит ли за этим долговременная тенденция. В любом случае среднему профессиональному образованию требуется, на мой взгляд, усиленная поддержка со стороны государства, общества, бизнеса. Руководители предприятий постоянно говорят о том, что нуждаются в высококвалифицированных рабочих кадрах", - отметила Матвиенко.

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