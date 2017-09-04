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Орловские власти дополнительно выделят 60 млн рублей на закупку лекарств для льготников

Общество
4 сентября, 15:47 UTC+3 ОРЕЛ ОРЕЛ 4, сентября. /ТАСС

Финансирование программы обеспечения жильем детей-сирот также планируют увеличить до 150 млн

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ОРЕЛ, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Орловской области планируют увеличить расходы бюджета региона на лекарственное обеспечение льготников на 60 млн рублей в 2018 году. Соответствующее поручение направил губернатор Орловской области Вадим Потомский руководителю департаменту финансов.

"В проекте бюджета на 2018 год на лекарственное обеспечение граждан льготных категорий было предусмотрено 478 млн рублей: 38 из федерального бюджета и 440 из областного. Глава региона предложил увеличить эту статью расходов на 60 млн рублей", - сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

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Также на треть планируется увеличить финансирование программы обеспечения жильем детей-сирот. "На эти цели в проекте бюджета первоначально планировалось выделить 100 млн рублей. Теперь расходы решено увеличить до 150 млн", - отметили в пресс-службе.

10 августа по поручению главы Следственного комитета РФ следователи возбудили уголовное дело о необеспечении лекарствами инвалида из Орла, обратившуюся к президенту РФ Владимиру Путину во время "Прямой линии" 15 июня 2017 года.

Инвалид 1 группы из Орла пожаловалась главе государства, что была вынуждена добиваться обеспечения необходимыми лекарствами через суд. В ходе судебного процесса было установлено, что именно из-за бездействия властей жительница Орла долгое время не получала жизненно необходимых препаратов.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать оценку полноте действий должностных лиц администрации Орловской области, в чью компетенцию входит организация работы по льготному обеспечению отдельной категории граждан лекарственными препаратами. В связи с тем, что региональным подразделением СК России ранее вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, Бастрыкин дал указание центральному аппарату проверить действия своих подчиненных в Орловской области. Если выяснится, что в возбуждении уголовного дела было отказано незаконно, виновные сотрудники следственного управления понесут серьезное наказание.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
Персоны
Бастрыкин, Александр Иванович Потомский, Вадим Владимирович
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