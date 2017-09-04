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МИД РФ: 59 россиян заразились вирусом Коксаки в турецкой Анталье с июля

Общество
4 сентября, 23:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Большинство заразившихся - дети до 10 лет, сообщили в Ситуационно-кризисном центре МИД РФ

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Почти 60 россиян, в основном детей, заразились вирусом Коксаки в турецкой провинции Анталья с июля 2017 года. Об этом в понедельник сообщил Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

"Турция - в период с 01.07 по 02.09 с. г. в пров. Анталья отмечено 59 случаев заражения вирусом Коксаки среди росграждан (дети до 10 лет)", - говорится в сообщении центра в Twitter.

Роспотребнадзор 11 августа признал условия на юге Турции небезопасными для российских туристов. В Ростуризме поддержали данное решение и напомнили, что граждане, купившие туры на юг Турции, могут в досудебном порядке потребовать расторжения договора и компенсации расходов в связи с опасностью вирусной инфекции.

Ранее в СМИ появилась информация о распространении среди отдыхающих на турецких курортах энтеровирусной инфекции - вируса Коксаки, из-за чего многие туристы были вынуждены прервать отдых. Вирус Коксаки относится к энтеровирусным инфекциям, которые хорошо переносят низкие температуры, сохраняются в воде. Источником инфекции является только человек - больной или здоровый носитель. Вирус в основном заражает маленьких детей при попадании с водой, пищей, через грязные игрушки, руки.

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