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Россияне жалуются на отказ туроператоров возвращать деньги за путевки в Турцию

Общество
21 августа, 20:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Роспотребнадзор получил более 400 жалоб от туристов, из них более 80% всех жалоб касаются операторов "Библио-Глобус" и "Пегас-Туристик"

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор получил более 400 жалоб от потребителей на отказ туроператоров вернуть деньги за путевки в Турцию в связи с угрозой пребывания в стране из-за вирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

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"В Роспотребнадзор поступило более 400 жалоб от потребителей на отказ туроператоров по возврату средств и перебронированию туров, из них свыше 80% всех жалоб касаются туроператора "Библио-Глобус" и "Пегас-Туристик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Роспотребнадзор продолжает принимать обращения на горячую линию от граждан, пострадавших во время посещения отелей в Турции. "Определены наиболее подверженные риску распространения заболевания регионы - города Сиде, Анталья, Аланья, Кемер и Белек", - отметили в ведомстве.

В ходе совещания Роспотребнадзора с участниками туристического рынка и Ассоциацией туроператоров России обсуждалась тема необходимости более четких правовых механизмов "по информированию туроператорами уполномоченных органов при возникновении рисков в зонах туристической активности российских граждан". Ассоциацией туроператоров России будет разработан проект изменений в договоры между операторами и контрагентами в принимающей стране по включению в них условий "об обязательном информировании принимающей стороной российских туроператоров о рисках инфекционного и неинфекционного характера".

"Роспотребнадзором подтверждена правовая позиция о недопустимости удержания с туристов денежных штрафов и пени при расторжении или изменении соответствующего договора в случаях объявления о наличии в стране временного пребывания угрозы безопасности здоровью туристов", - подчеркнули в ведомстве.

11 августа Роспотребнадзор признал условия на юге Турции небезопасными для российских туристов. В Ростуризме поддержали данное решение и напомнили, что граждане, купившие туры на юг Турции, могут потребовать расторжения договора и компенсации расходов в связи с опасностью вирусной инфекции в досудебном порядке. Ранее в СМИ появилась информация о распространении среди отдыхающих на турецких курортах энтеровирусной инфекции - вируса Коксаки, из-за чего якобы многие туристы были вынуждены прервать отдых. Согласно информации, опубликованной на сайте Роспотребнадзора, за 3 дня на горячую линию ведомства поступило более 500 обращений от российских туристов.

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