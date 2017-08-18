Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посол Турции в РФ заверил, что Анкара принимает меры для защиты россиян от вируса Коксаки

Общество
18 августа, 12:31 UTC+3 ИЗМИР ИЗМИР 18, августа. /ТАСС

Ранее Роспотребнадзор заявил, что получил уже более 800 обращений от заразившихся опасной энтеровирусной инфекцией

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИЗМИР, 18 августа. /ТАСС/. Турция принимает всевозможные меры для защиты здоровья российских граждан на территории страны. Об этом заявил в пятницу посол Турции в РФ Хюсейин Дириоз на пленарной сессии в рамках 86-й Международной выставки в Измире.

Смотрите также

Роспотребнадзор объяснил, как не заразиться вирусом Коксаки

"В последнее время появляются различные новости в отношении здоровья туристов из России в Турции. Для нас важно состояние здоровья каждого приезжающего туриста. И наша страна принимает все необходимые меры для обеспечения защиты здоровья российских граждан", - подчеркнул он.

Ранее Роспотребнадзор РФ сообщил об ухудшении эпидемиологической ситуации в Турции, уведомление об угрозе здоровью уже направлено в Ростуризм. Роспотребнадзор также пообещал оказать содействие гражданам, пожелавшим отказаться от путевок в Турцию из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. По последним данным, в ведомство поступило 832 обращения от заразившихся вирусом.

Отмечается, что наибольшее число заболевших вирусом Коксаки отмечено в гостиницах городов Сиде, Аланья, Кемер и Белек среди отдыхавших во второй половине июля.

Смотрите также

Посольство РФ в Анкаре контролирует ситуацию с вирусом Коксаки в Турции

Роспотребнадзор получил 832 обращения от заразившихся вирусом Коксаки

Роспотребнадзор может проинспектировать курорты Турции из-за вируса Коксаки

Эксперт заверил, что России не грозит эпидемия вируса Коксаки

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отставной полковник ГРУ Квачков приговорен к 1,5 года колонии
2
Посол Израиля посетил МИД РФ для прояснения позиции страны по Собибору
3
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
4
Теракты в Каталонии. Хроника событий
5
Прокуратура Грузии направила в Киев запрос об экстрадиции Саакашвили
6
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
7
Внеплановое изучение Вселенной: что Voyager 40 лет делает в космосе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама