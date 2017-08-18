Посол Турции в РФ заверил, что Анкара принимает меры для защиты россиян от вируса Коксаки

ИЗМИР, 18 августа. /ТАСС/. Турция принимает всевозможные меры для защиты здоровья российских граждан на территории страны. Об этом заявил в пятницу посол Турции в РФ Хюсейин Дириоз на пленарной сессии в рамках 86-й Международной выставки в Измире.

"В последнее время появляются различные новости в отношении здоровья туристов из России в Турции. Для нас важно состояние здоровья каждого приезжающего туриста. И наша страна принимает все необходимые меры для обеспечения защиты здоровья российских граждан", - подчеркнул он.

Ранее Роспотребнадзор РФ сообщил об ухудшении эпидемиологической ситуации в Турции, уведомление об угрозе здоровью уже направлено в Ростуризм. Роспотребнадзор также пообещал оказать содействие гражданам, пожелавшим отказаться от путевок в Турцию из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. По последним данным, в ведомство поступило 832 обращения от заразившихся вирусом.

Отмечается, что наибольшее число заболевших вирусом Коксаки отмечено в гостиницах городов Сиде, Аланья, Кемер и Белек среди отдыхавших во второй половине июля.