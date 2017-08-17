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Посольство РФ в Анкаре контролирует ситуацию с вирусом Коксаки в Турции

Общество
17 августа, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

По последним данным, опасным вирусом заразились 14 туристов из России, и все они - дети младше 10 лет

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Посольство России в Анкаре контактирует с турецкими санитарными властями для получения полной информации о вирусе Коксаки. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"В связи с участившимися случаями заражения отдыхающих на южных курортах Турции энтеровирусной инфекцией, Ростуризм и Роспотребнадзор предупредили российских граждан о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в этой стране, - заявила дипломат. - Российское посольство в Анкаре находится в постоянном контакте с турецкими санитарными властями с целью получения более полной информации об эволюции эпидемиологической обстановки".

Она также сообщила о готовности турецкой стороны принять российских профильных специалистов для оценки ситуации с распространением вируса Коксаки и определения уровня угрозы здоровью российских граждан в курортных зонах.

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"По состоянию на 14 августа, зафиксировано 14 случаев заражения этим вирусом среди российских граждан, все они - это дети до десяти лет", - информировала она. По данным МИД, еще у 361 российского туриста, из которых 337 - дети до десяти лет, был диагностирован вирусный гастроэнтерит.

"На сегодняшний день необходимости в срочной эвакуации граждан России нет", - подчеркнула дипломат.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Турция Россия
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