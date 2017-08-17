Роспотребнадзор может проинспектировать курорты Турции из-за вируса Коксаки

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор обсуждает возможность инспектирования российскими специалистами курортов Турции из-за ситуации с вирусом Коксаки. Об этом в четверг в эфире телеканала "Россия 24" сообщила глава ведомства Анна Попова.
"У нас есть контакт с министерством здравоохранения Турции. Обсуждается вопрос об инспекционном визите специалистов, экспертов Роспотребнадзора на турецкие курорты, чтобы определить насколько сегодня безопасно и все ли сделано для того, чтобы этот отдых давал российским гражданам только здоровье и удовольствие", - сказала она.
Отмечается, что Роспотребнадзор получил уже 832 сообщения о заразившихся вирусом Коксаки на территории Турции, и почти 80% заболевших - дети.
"На сегодняшний день общее количество обратившихся заболевших - 832 человека, и почти 80% - это дети", - сказала Попова.
По данным Роспотребнадзора, эту цифру нельзя считать окончательной. "В результате анализа [обращений, поступивших на горячую линию Роспотребнадзора] мы увидели, что на всем побережье залива Анталья, к сожалению, таким образом был организован отдых, что российские туристы страдали. Было достаточное количество заболевших, и я думаю, что те, кто обратился, - далеко не все, кто пострадал", - подчеркнула глава ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация о распространении среди отдыхающих на турецких курортах энтеровирусной инфекции - вируса Коксаки. Из-за этого многие туристы были вынуждены прервать отдых.
Роспотребнадзор сообщил об ухудшении эпидемиологической ситуации в Турции, уведомление об угрозе здоровью было направлено в Ростуризм. Ведомство также пообещало оказать содействие потребителям, пожелавшим отказаться от путевок в Турцию из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.