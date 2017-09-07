Последний в этом году круиз из Сочи в Крым на лайнере "Князь Владимир" начнется 9 октября

КРАСНОДАР, 7 сентября. /ТАСС/. Круизный лайнер "Князь Владимир" отправится в последний в этом году рейс из Сочи в Крым 9 октября. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

"В этом году запустили единственное пока в России морское сообщение по направлению Сочи - Севастополь. Осенью туристы могут еще воспользоваться возможностью принять участие в круизе лайнера "Князь Владимир". Крайний рейс отправляется из Сочи 9 октября", - уточнили в министерстве.

На сайте компании-оператора "Черноморские круизы" сообщается, что лайнер должен выполнить с 11 июня до середины октября 18 рейсов.

Поручение организовать круизное сообщение между Сочи и портами Крыма в прошлом году дал президент РФ Владимир Путин, после чего Росморпорт приобрел круизное судно Roy Star - комфортабельный 9-палубный теплоход-отель оборудован бассейнами для взрослых и детей, джакузи, ресторанами, кинотеатром, концертной площадками, спа-зоной.

Получившее имя "Князь Владимир" судно отправилось в первый круиз 11 июня. Недельное путешествие на лайнере стартует и заканчивается в Сочи, туристам предложено посещение города-героя Новороссийска, двухдневная стоянка в Ялте и прогулка по Севастополю.

Ранее предполагалось, что поездку в этом сезоне совершат не менее 6 тыс. туристов. Средняя загрузка линии в пик курортного сезона составляла 50%, что считается хорошим показателем для первого года работы.