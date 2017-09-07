Детский омбудсмен Подмосковья настаивает на пересмотре критериев безопасности школ

ИВАНТЕЕВКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова считает необходимым пересмотреть критерии обеспечения безопасности школ после ЧП в Ивантеевке, где ученик открыл стрельбу. "Сегодня мы должны пересмотреть все критерии эффективности и службы безопасности и работы в школе", - сказала она на специальном совещании в Ивантеевке.

"Мы больше не сможем смотреть по-старому. Это касается взаимоотношений родителей и детей, детей между собой. Мы больше не сможем позволить себе такую роскошь и обязанность, как только учить детей", - отметила она.

"С сегодняшнего дня мы обязаны досконально, максимально знать все о любом ребенке - с кем он дружит, с кем у него конфликты. Знать, что у него происходит в семье. Это касается службы безопасности, комиссии по делам несовершеннолетних, коллектива. И вы ошибаетесь, если думаете, что все останется по-прежнему - что кого-то посадят, кого-то уволят, и все останется по-прежнему", - подчеркнула Мишонова.

Она считает, что конфликтные ситуации внутри школьных коллективов должны решаться, их нельзя замалчивать.

Омбудсмен добавила, что служба охраны школ работает без подготовки. "Он [подросток] зашел, когда все уроки начались, опоздал, пришел к третьему уроку. Хотя бы это уже должно было насторожить службу охраны. Но у нас служба охраны не подготовлена вообще, она в большинстве случаев номинальна", - считает Мишонова.

По ее мнению, люди, которые осуществляют охрану, в большинстве случаев не подготовлены ни к современным подросткам, ни к современным угрозам. "Жестокость подростков - общий фактор. Но мы не должны говорить, что это происходит потому, что они такие плохие", - сказала омбудсмен.

По предварительным данным следствия, 5 сентября ученик 9 класса пришел в школу с топором и пневматическим оружием. Он выстрелил из него в сторону учительницы и ударил ее топором, причинив рубленую рану головы. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, они были госпитализированы с переломами.

Школьник был задержан. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Хулиганство" и "Покушение на убийство".